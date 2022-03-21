"Ъ": российские регионы могут отказаться от выборов губернаторов

в Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в некоторых регионах, где они намечаются в сентябре. С такой просьбой к администрации президента обратились главы регионов, которые не смогут провести кампании из-за сложной экономической ситуации в связи с введением санкций против России из-за военного вторжения в Украину. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника в администрации президента.

По данным источников, существует вероятность, что регионам могут предоставить право изменить законодательство и заменить прямые выборы на голосование в местных законодательных собраниях. Менее вероятным вариантом считается перенос выборов на более поздний срок. Прим этом подчеркивается, что окончательного решение по этому вопросу не принято, и будет приниматься "на самом высоком уровне".

В качестве причин отказа от прямых выборов в 2022 году называются сложная экономическая ситуация. Главы некоторых регионов предполагают, что на организацию выборов необходимо будет потратить значительную сумму из бюджета, а также найти спонсоров для проведения собственной предвыборной кампании. Некоторые губернаторы опасаются, что не получат поддержки избирателей. "Народ сплотился вокруг президента, его рейтинг вырос. Но губернатор - не президент, и за пустые полки с сахаром вопросы у людей будут именно к нему", - сказал один из источников издания.