"Ъ": российские регионы могут отказаться от выборов губернаторов

в Кремле могут рассмотреть возможность отказа от прямых выборов губернаторов в некоторых регионах, где они намечаются в сентябре. С такой просьбой к администрации президента обратились главы регионов, которые не смогут провести кампании из-за сложной экономической ситуации в связи с введением санкций против России из-за военного вторжения в Украину. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на три источника в администрации президента.
По данным источников, существует вероятность, что регионам могут предоставить право изменить законодательство и заменить прямые выборы на голосование в местных законодательных собраниях. Менее вероятным вариантом считается перенос выборов на более поздний срок. Прим этом подчеркивается, что окончательного решение по этому вопросу не принято, и будет приниматься "на самом высоком уровне".
В качестве причин отказа от прямых выборов в 2022 году называются сложная экономическая ситуация. Главы некоторых регионов предполагают, что на организацию выборов необходимо будет потратить значительную сумму из бюджета, а также найти спонсоров для проведения собственной предвыборной кампании. Некоторые губернаторы опасаются, что не получат поддержки избирателей. "Народ сплотился вокруг президента, его рейтинг вырос. Но губернатор - не президент, и за пустые полки с сахаром вопросы у людей будут именно к нему", - сказал один из источников издания.
- Выборы глав регионов намечены на сентябрь во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Томской, Саратовской и Свердловской областях, а также в республиках Карелия, Бурятия, Удмуртия и Марий Эл.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В ответ США и страны Запада ввели против Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
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