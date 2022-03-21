Умерла кинорежиссёр-документалист Марина Голдовская

20 марта в возрасте 80 лет умерла Марина Голдовская, советский и российский кинорежиссёр-документалист и педагог.

Она сняла десятки кинофильмов и сотни телефильмов. Жила в Москве и Лос-Анджелесе, где много лет работала профессором Калифорнийского университета. Написала несколько книг, в том числе мемуарную "Женщина с киноаппаратом".

"Её «прямое кино» всегда было о вечном через личное, о чём и о ком бы она ни снимала: об архангельском мужике-фермере, о князе-эмигранте, вернувшемся жить на развалины своего особняка, о Соловецком монастыре, орошенном потоками крови и слез, или о замечательном писателе Анатолии Рыбакове", - написал о Голдовской режиссёр Виталий Манский.

Марина Голдовская родилась 15 июля 1941 года в Москве в семье учёного и изобретателя Евсея Голдовского, одного из основателей Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК). В 1963 году она окончила операторский факультет ВГИКа.



Всего она создала 93 киноработы в 47 проектах. Среди ее документальных фильмов: "Юрий Завадский" (1971), "Валентина Терешкова" (1974), "Аркадий Райкин" (1975), "Пушкин и Пущин" (1980), "Олег Ефремов. Чтобы был театр" (1987), "Михаил Ульянов. Хроника одной роли" (1988), "Осколки зеркала. Дневник смутного времени" (1992), "Горький вкус свободы" (2011, об Анне Политковской) и другие.

Фильм "Архангельский мужик" о первом советском фермере Николае Сивкове в 1989 году был удостоен Государственной премии СССР. Годом ранее событием стал её фильм "Власть соловецкая", впервые рассказавший об устроенном на Соловецких островах лагере особого назначения.

В 1966 году Голдовская начала преподавать на факультете журналистики МГУ. В 1995 году она переехала в США, получив должность профессора Киношколы университета Южной Калифорнии.

В Америке Голдовская продолжила снимать – уже в обеих странах. На материале начала девяностых ею были сделаны фильмы "Осколки зеркала" и "Повезло родиться в России", "Князь".