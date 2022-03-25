3 страны ЕС предложили "план спасения Украины" из 10 пунктов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о плане из 10 действий, которые, по мнению польских властей, должна выполнить Европа для спасения Украины от российской агрессии.

План опубликован в издании Politico, как утверждает Моравецкий, это совместное обращение Польши, Чехии и Словении.

Вот эти пункты:

Отключение от системы SWIFT всех российских банков

Политика предоставления убежища российским солдатам, отказавшимся воевать в Украине

Полная остановка российской пропаганды в Европе

Блокирование российских кораблей в европейских портах

Закрытие автомобильного перемещения из и в Россию

Введение санкций в отношении бизнес-окружения российских олигархов

Приостановка выдачи европейских виз для всех россиян

Введение санкций против всех членов "Единой России"

Запрет на экспорт в Россию любых технологий, которые могут быть использованы в военных целях

Исключение России из всех международных организаций.

Ранее Польша предлагала также направить в Украину международную миротворческую миссию, однако на недавнем саммите НАТО эта идея не обсуждалась.

В Польше находится с визитом президент США Джо Байден. Не сообщалось, обсуждал ли он с лидерами страны их предложения.