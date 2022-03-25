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3 страны ЕС предложили "план спасения Украины" из 10 пунктов

Лидеры Польши, Чехии и Словении на переговорах в Киеве

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал о плане из 10 действий, которые, по мнению польских властей, должна выполнить Европа для спасения Украины от российской агрессии.

План опубликован в издании Politico, как утверждает Моравецкий, это совместное обращение Польши, Чехии и Словении.

Вот эти пункты:

  • Отключение от системы SWIFT всех российских банков
  • Политика предоставления убежища российским солдатам, отказавшимся воевать в Украине
  • Полная остановка российской пропаганды в Европе
  • Блокирование российских кораблей в европейских портах
  • Закрытие автомобильного перемещения из и в Россию
  • Введение санкций в отношении бизнес-окружения российских олигархов
  • Приостановка выдачи европейских виз для всех россиян
  • Введение санкций против всех членов "Единой России"
  • Запрет на экспорт в Россию любых технологий, которые могут быть использованы в военных целях
  • Исключение России из всех международных организаций.

Ранее Польша предлагала также направить в Украину международную миротворческую миссию, однако на недавнем саммите НАТО эта идея не обсуждалась.

В Польше находится с визитом президент США Джо Байден. Не сообщалось, обсуждал ли он с лидерами страны их предложения.

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