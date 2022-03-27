На Красной площади и у АП задержаны участники одиночных пикетов

В Москве и Петербурге в воскресенье полиция задержала нескольких участников одиночных пикетов, протестовавших против действий российских властей. Об этом сообщает ОВД-Инфо.

На Красной площади в Москве был задержан Александр Савин, вышедший с плакатом "Всех не пересажаете. Свободу политзаключённым".

У здания Администрации президента в Москве задержали активистку Кристину Рамирес. Она устроила одиночный пикет с плакатом "Нет войне с Украиной, свободу Алексею Навальному". На неё составили протокол по административной статье о дискредитации армии.

Пикетчик с плакатом "Мир Украине, свободу России" был задержан у Гостиного двора в Петербурге.

Была задержана также участница антивоенного перформанса, облившая себя красной краской в знак протеста против войны. Как передаёт корреспондент "Фонтанки", это была Евгения Исаева — автор телеграм-канала "Добрососедство Коломны".

В Уфе из-за разговора в кафе о действиях росгвардейцев в Украине задержали Германа Ахметшина. На него составили протокол по статье о дискредитации российской армии.

Одиночные пикеты по российскому законодательству разрешены без уведомления, однако власти в последние 2 года не дают их проводить, ссылаясь на эпидемию коронавирусной инфекции. При этом почти все другие ограничения, кроме запрета уличных акций, сейчас отменены.

По подсчётам ОВД-Инфо, с 24 февраля в российских городах были задержаны более 15 тысяч участников несогласованных акций против российского вторжения в Украину. Наиболее массовые акции прошли в первые дни после вторжения.