Перед убийством за Немцовым следили те же сотрудники ФСБ, что за Навальным

Журналистам The Insider, Bellingcat и Би-би-си удалось установить, что в течение года до убийства оппозиционного политика Бориса Немцова за ним следили сотрудники ФСБ, которые вероятно имели отношение к другим покушениям на жизнь оппозиционеров, включая Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу и Дмитрия Быкова.
Преследование Немцова началось сразу после того, как он стал активно лоббировать расширение санкций в отношении окружения Владимира Путина, а прекратилось 21 февраля, за несколько дней до того как политика убили у стен Кремля, причем в последнюю поездку сотрудники ФСБ за ним уже не поехали, говорится в расследовании.
Судя по данным из базы бронирования билетов, за Немцовым следовали как минимум три сотрудника ФСБ — Валерий Сухарев, Дмитрий Сухинин и Алексей Кривощеков.
Имена Валерия Сухарева и Николая Кривощекова упоминались в предыдущих расследованиях Bellingcat об отравлении оппозиционера Алексея Навального и соратника Немцова Владимира Кара-Мурзы, а также поэта и журналиста Дмитрия Быкова.
Расследование установило, что человек с паспортом на имя Валерия Сухарева следовал за Борисом Немцовым по, меньшей мере, в 13 поездках по России. Большинство путешествий Немцова - это регулярные поездки на поезде из Москвы, где жил оппозиционер, в Ярославль, где он был депутатом областной думы. Как минимум один раз к Сухареву присоединился другой предполагаемый оперативник ФСБ - Алексей Кривощеков. В последний раз Сухарев следил за Немцовым 17 февраля 2015 года - всего за 10 дней до убийства оппозиционера вблизи Кремля.
Валерий Сухарев, как считают расследователи, может работать в Службе по защите конституционного строя ФСБ - так называемой "2 службе" по предотвращению внутриполитических угроз.
Остальные сотрудники, по данным Bellingcat, связаны с Институтом криминалистики ФСБ, в составе которого, как утверждали бывшие советские разведчики-перебежчики, есть секретная лаборатория ядов.
В случае с Навальным Сухарев не участвовал в физической слежке, но, как следует из данных биллинга мобильных телефонов, был на связи с оперативниками на месте, а также с более высокопоставленным сотрудником ФСБ. Всего расследователям известно об обмене между Сухаревым и членами группы почти 150 звонками и сообщениями.
В Кремле заявили, что российские власти не имеют отношения к тому, о чем говорится в расследовании. "Всё это похоже на очередную утку,"- сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В ФСБ не ответили на запрос Би-би-си.
- В 2014 году Борис Немцов был одним из организаторов маршей мира - против российской агрессии по отношению к Украине. Он добивался введения санкций в отношении окружения Путина.
- 20 марта 2014 года США опубликовали дополненный список санкций, в который среди прочего вошли тогдашние председатель Госдумы Сергей Нарышкин, начальник ГРУ Игорь Сергун, глава РЖД Владимир Якунин, директор ФСКН Виктор Иванов и бизнесмены — Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги, а также Геннадий Тимченко, которых называли "кошельками Путина". Через 2 месяца после этого за Немцовым начинают следить сотрудники ФСБ.
- Борис Немцов был убит в Москве 27 февраля 2015 года. По обвинению в убийстве политика были осуждены пять уроженцев Чечни, среди них бывшие офицеры МВД. Соратники оппозиционера не считают убийство расследованным, поскольку заказчик преступления не установлен. Политическую ответственность за убийство они возлагают на президента Владимира Путина.
- Алексей Навальный был отравлен 20 августа 2020 года. После покушения он выжил (как и предположительно отравленные ранее Быков и Кара-Мурза). Согласно расследованию Bellingcat и партнёров, к отравлению причастны сотрудники ФСБ. Уголовное дело в России не было заведено.
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