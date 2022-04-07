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Оппозиция Греции осудила включение бойцов "Азова" в речь Зеленского

Видеообращение Владимира Зеленского к парламенту Греции,

Включение в речь президента Украины Владимира Зеленского пред греческим парламентом сообщений членов батальона "Азов" было неуместным, но использовать эту ошибку для оправдания российского вторжения – возмутительно. Об этом заявило правительство Греции.

Зеленский выступил с видеообращением перед парламентом Греции 7 апреля. Президент попросил помочь с организацией гуманитарной миссии в Мариуполе, где проживает большая греческая община.

Вместе с выступлением Зеленского были показаны обращения двух добровольцев "Азова" греческого происхождения, защищающими Мариуполь. Они на русском языке обратились к соотечественникам за помощью.

Лидер крупной оппозиционной партии "Сириза" в греческом парламенте Алексис Ципрас назвал "Азов" неонацистским образованием и раскритиковал факт обращения добровольцев к парламенту Греции.

"Азов" сформировался из добровольцев в мае 2014 года и вскоре был переведён в состав Нацгвардии Украины. Некоторых бойцов батальона связывают с неонацистской и утраправой идеологиями и обвиняют в антисемитизме.

Тем временем 7 апреля министр иностранных дел Греции Никос Дендиас сообщил, что правительство страны обратится в Международный уголовный суд с просьбой расследовать возможные военные преступления, совершенные в Мариуполе, осажденном российскими войсками. Министр призвал страны НАТО сделать всё возможное, чтобы помочь Украине защитить другой крупный приморский город – Одессу, которая уже подвергалась бомбардировкам. Сам Дендиас на днях побывал в Одессе.

  • Мариуполь практически полностью разрушен, по данным местных властей, подтвержденным спутниковой съемкой, уничтожено до 90 процентов городской застройки. Портовый город на Азовском море подвергается регулярным обстрелам и авиаударам российских войск.
  • В Мариуполе остаются десятки тысяч мирных жителей, которые не могут покинуть город. Гуманитарные коридоры для их вывоза работают нерегулярно, их открытие часто срывается. В ходе осады города бомбардировке подвергся местный театр, использовавшийся как укрытие. Есть сообщения о том, что под его развалинами могли погибнуть до 300 человек, но подтвердить эту информацию пока невозможно.

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