Компания "Русал" призвала расследовать убийства в Буче

Российская алюминиевая компания "Русал" призвала расследовать убийства мирных жителей в городе Буча под Киевом. На заявление на сайте "Русала" обратила внимание Financial Times.
"Сообщения из украинского города Буча потрясли нас. Мы считаем, что это преступление должно быть тщательно расследовано. Мы выступаем за объективное и беспристрастное расследование и призываем к суровому наказанию виновных. Каким бы тяжелым это ни казалось в условиях продолжающейся информационной войны", — сказано в заявлении от имени главы совета директоров "Русала" Бернарда Зонневельда.
Компания также призвала к скорейшему завершению войны в Украине, "чтобы сохранить бесценные человеческие жизни и вернуться к нормальной жизни".
Как отмечает Financial Times, "Русал" стал первой российской компанией, призвавшей к расследованию убийств в Буче.
При этом в заявлении, выпущенном еще 6 апреля, не содержится конкретных обвинений в адрес одной или другой стороны в связи с событиями в Буче. Само заявление опубликовано только на англоязычной версии сайта "Русала".
- В начале апреля, в пригороде Киева в городе Буча, который недавно оставили российские войска, были обнаружены десятки тел убитых мирных жителей. Кроме того, сообщалось о массовых захоронениях в городе. Утверждается, что это жертвы российских военных.
- Россия обвинения в убийствах мирных граждан в Буче категорически отвергает.
- "Русал" — третий в мире производитель алюминия. В отличие от многих других крупных российских экспортеров и своего основателя Олега Дерипаски, "Русал" не находится под санкциями. Однако компания пострадала от экономической изоляции России после вторжения российских войск в Украину.
- Сам Дерипаска называл вторжение России в Украину "безумием" призывал к прекращению войны. В начале марта бизнесмен предсказал России "жесточайший" финансовый кризис из-за санкций, введенных на фоне войны в Украине. "Железный занавес уже опустился", - сказал он.
- После начала вторжения Дерипаску включили в список 50 россиян, над которыми стоит приоритетный санкционный контроль в США из-за военной агрессии России. Персональные санкции против Дерипаски ввели Австралия и Великобритания. О намерениях ввести санкции в отношении Дерипаски накануне заявили страны Евросоюза.
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