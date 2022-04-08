Компания "Русал" призвала расследовать убийства в Буче

Российская алюминиевая компания "Русал" призвала расследовать убийства мирных жителей в городе Буча под Киевом. На заявление на сайте "Русала" обратила внимание Financial Times.

"Сообщения из украинского города Буча потрясли нас. Мы считаем, что это преступление должно быть тщательно расследовано. Мы выступаем за объективное и беспристрастное расследование и призываем к суровому наказанию виновных. Каким бы тяжелым это ни казалось в условиях продолжающейся информационной войны", — сказано в заявлении от имени главы совета директоров "Русала" Бернарда Зонневельда.

Компания также призвала к скорейшему завершению войны в Украине, "чтобы сохранить бесценные человеческие жизни и вернуться к нормальной жизни".

Как отмечает Financial Times, "Русал" стал первой российской компанией, призвавшей к расследованию убийств в Буче.

При этом в заявлении, выпущенном еще 6 апреля, не содержится конкретных обвинений в адрес одной или другой стороны в связи с событиями в Буче. Само заявление опубликовано только на англоязычной версии сайта "Русала".