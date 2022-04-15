В Ленобласти на магазине активиста Скурихина написали "предатель"

В селе Русско-Высоцкое в Ленинградской области на магазине активиста Дмитрия Скурихина неизвестные нанесли надписи "предатель" и "нацизм не пройдет".
Под дверь магазина была вывалена куча навоза. Об этом Скурихин написал в фейсбуке.
По его словам, надписи появились ночью, их нанесли трое молодых людей, а затем убежали. Скурихин обнаружил объявление, где его называли нацистом, а местных жителей призывали "не спонсировать" Скурихина. В конце объявления было написано: "Предатель, жди мы рядом. Все предатели родины будут наказаны" (орфография и пунктуация сохранены).
В ответ Скурихин написал, "что добрые дела не делаются под покровом ночи, в масках и, давая дёра. И нацизм, детки, это не названия разбомбленных украинских городов на стене моего магазина, а сами эти города и их несчастные жители, которых путинщина обрекла на такую Беду", - добавил Скурихин.
Надпись "Мир Украине. Свободу России" Скурихин нанес на свой магазин еще в 2014 году после аннексии Крыма. Когда началась война в Украине, он добавил названия украинских городов, которые подверглись военным атакам.
- Летом 2021 года суд оштрафовал Дмитрия Скурихина на 15 тысяч рублей за "осуществлении деятельности на территории России нежелательной организации". Поводом для административного дела стало видео "Вконтакте", где Дмитрий Скурихин "выступает в качестве активиста "Открытой России" - организации, объявленной российскими властями нежелательной. На суд Скурихин пришел в пиджаке, на котором были надписи "Не признаю Путина президентом" и "Путина под трибунал".
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.