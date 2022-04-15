В Ленобласти на магазине активиста Скурихина написали "предатель"

В селе Русско-Высоцкое в Ленинградской области на магазине активиста Дмитрия Скурихина неизвестные нанесли надписи "предатель" и "нацизм не пройдет".

Под дверь магазина была вывалена куча навоза. Об этом Скурихин написал в фейсбуке.

По его словам, надписи появились ночью, их нанесли трое молодых людей, а затем убежали. Скурихин обнаружил объявление, где его называли нацистом, а местных жителей призывали "не спонсировать" Скурихина. В конце объявления было написано: "Предатель, жди мы рядом. Все предатели родины будут наказаны" (орфография и пунктуация сохранены).

В ответ Скурихин написал, "что добрые дела не делаются под покровом ночи, в масках и, давая дёра. И нацизм, детки, это не названия разбомбленных украинских городов на стене моего магазина, а сами эти города и их несчастные жители, которых путинщина обрекла на такую Беду", - добавил Скурихин.

Надпись "Мир Украине. Свободу России" Скурихин нанес на свой магазин еще в 2014 году после аннексии Крыма. Когда началась война в Украине, он добавил названия украинских городов, которые подверглись военным атакам.

Летом 2021 года суд оштрафовал Дмитрия Скурихина на 15 тысяч рублей за "осуществлении деятельности на территории России нежелательной организации". Поводом для административного дела стало видео "Вконтакте", где Дмитрий Скурихин "выступает в качестве активиста "Открытой России" - организации, объявленной российскими властями нежелательной. На суд Скурихин пришел в пиджаке, на котором были надписи "Не признаю Путина президентом" и "Путина под трибунал".

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