Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов

Миллиардер Илон Маск, обладатель самого большого в мире состояния, покупает компанию Twitter, которая владеет одноимённой соцсетью. О достижении договорённости вечером в понедельник сообщили агентства. Её подтвердили в самой корпорации Twitter.

Сумма сделки - около 44 миллиардов долларов. Совет директоров одобрил её единогласно. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2022 года.

Комментируя покупку Twitter, Маск выразил надежду, что даже "самые злейшие" его критики останутся в социальной сети, потому что "это и есть свобода слова". Часть американских пользователей твиттера критиковали Маска и выступали против покупки, предполагая, что после смены владельца соцсеть станет площадкой для разжигания ненависти к определённым общественным и политическим группам.

4 апреля стало известно, что Маск купил одну десятую часть акций Twitter, таким образом став крупнейшим акционером компании. После этого акции соцсети взлетели на 9,2% .