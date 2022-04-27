В Ереване проходят акции протеста оппозиции

В Ереване второй день подряд проходят акции протеста оппозиции. Движение "Сопротивление" обвиняет правительство Никола Пашиняна намерено подписать договор с Азербайджаном, признав его суверенитет над всей территорией Нагорного Карабаха. По мнению оппозиции, предотвратить подобное развитие событий можно путем отставки Пашиняна под давлением общественности.

Часть демонстрантов, кроме того, выражает возмущение гибелью беременной женщины в Ереване, сбитой 26 апреля автомобилем из кортежа Пашиняна.

Власти в среду признали, что во время трагического инцидента премьер-министр находился в одной из машин кортежа. В аппарате Пашиняна настаивают, что премьер из окна машины заметил "упавшую женщину" и дал указание вызвать скорую помощь, но не знал, что её сбил автомобиль из его кортежа. На вопрос, почему кортеж не остановился, чтобы помочь сбитой женщине, замглавы аппарата Пашиняна ответил, что это вызвало бы пробку, и "скорая помощь" не смогла бы проехать.

Ни женщину, ни ребёнка спасти не удалось. Сообщается, что, узнав о трагедии, Пашинян поговорил с отцом погибшей 28-летней Соны Мнацаканян, выразил соболезнования и заверил, что будет проведено объективное расследование инцидента.

Как сообщает Радио Азатутюн, во время вчерашних акций в Ереване во вторник по подозрению в хулиганстве были задержаны 3 человека, а в среду около 20.