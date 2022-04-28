Конгресс одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины

Палата представителей Конгресса США в четверг подавляющим большинством голосов одобрила законопроект о ленд-лизе для Украины. Он призван существенно упростить процедуру поставок Украине вооружения из Соединённых Штатов.

В поддержку документа высказались 417 членов Конгресса от обеих партий, против были только 10.

Сенат ранее уже одобрил этот законопроект, теперь его должен подписать президент Джо Байден.

Документ предусматривает, что США будут предоставлять вооружение Украине и другим странам Восточной Европы до 2023 года. При этом Украина не должна будет заранее платить за поставки - само словосочетание ленд-лиз переводится как "сдача внаём, в аренду".

Закон позволит Украине получить современную военную технику, однако перечень того, что именно будет поставлено, будет определён позднее.

Ранее - первый и единственный раз в истории - программа ленд-лиза действовала во Вторую мировую войну, когда американская военная помощь отправлялась противникам нацистской Германии — в первую очередь, Великобритании и СССР.

Президент США Джо Байден в четверг у Конгресса США 33 миллиарда долларов для помощи Украине, для её выделения должен быть принят отдельный законопроект.

Администрация США подчёркивает, что будет поддерживать Украину, защищающуюся от российской агрессии, и заявляет, что президенту России Владимиру Путину нельзя позволить одержать победу в войне.