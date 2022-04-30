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Анджелина Джоли посетила с гуманитарной миссией Львов

Анджелина Джоли общается с волонтёрами на железнодорожном вокзале Львова, 30 апреля 2022 года

Знаменитая американская актриса и посол доброй воли Управления ООН по делам беженцев Анджелина Джоли прибыла с гуманитарной миссией во Львов.

На железнодорожном вокзале Джоли пообщалась с пассажирами, эвакуировавшимися из Донецкой области, и поговорила с волонтёрами и врачами.

В ООН при этом отметили, что Джоли поехала во Львов с частным визитом и Управление по делам беженцев не имеет к визиту отношения.

Пользователи соцсетей также опубликовали видео из львовской кофейни, которую посетила актриса.

С начала вооружённого вторжения России на территорию Украины Джоли неоднократно высказывалась против войны и призывала страны Запада помогать украинским беженцам.

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