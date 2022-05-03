США: Россия намерена аннексировать так называемые "ЛНР" и "ДНР"

По данным Соединенных Штатов, Россия планирует аннексировать так называемые ДНР и ЛНР и признать независимость Херсонской области после провозглашения там так называемой Херсонской народной республики.

Об этом со ссылкой на американскую разведку заявил в понедельник Майкл Карпентер, американский посол в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Москва намерена провести "фиктивные референдумы на контролируемых сепаратистами территориях Луганской и Донецкой областей, на которых будет принято решение о присоединении их к России, сообщил Карпентер. По его словам, есть признаки того, что Россия готовит проведение голосование о независимости Херсона. "Мы считаем, что Кремль может попытаться провести фиктивные референдумы, пытаясь создать видимость демократической и выборной легитимности... Такие фиктивные референдумы, сфальсифицированные результаты не будут признаны законными, как не будут признаны законными любые попытки дополнительной аннексии территории Украины." - подчеркнул Майкл Карпентер. Подобные шаги могут быть предприняты в середине мая. Косвенно на такие планы указывают похищения мэров городов и членов местных советов на территориях оккупированных российскими войсками, отключение их от интернета и сотовой связи, и планы введения российской школьной программы в местных школах.