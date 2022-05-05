"Бабушка с флагом": "Паршиво, что Россия пошла на нас войной"

Пожилая жительница Харьковской области, вышедшая к украинским военным с красным флагом, образ которой активно использует официальная российская пропаганда, как утверждается, обвиняет российских военных в разрушении её дома.

Новое видео с участием "бабушки с флагом" опубликовал в среду украинский Центр стратегических коммуникаций. На видео её называют "Анна Ивановна Иванова". Сообщается, что она вместе с мужем находятся сейчас на подконтрольной Украине территории, в одной из больниц Харькова. Её дом в одном из сёл, как утверждается, пострадал от миномётного обстрела.

По словам Анны Ивановны, она вышла с красным флагом к военным, думая, что это россияне, чтобы убедить их "не громить село". Сейчас она, как утверждается, сожалеет о своём поступке, поскольку многие люди в Украине стали обвинять её в предательстве. Украинские военные на видео призывают не обижать пожилую женщину. Анна Ивановна на видео говорит, что не рада тому, что стала "знаменитой": "Лучше бы войны не было. Паршиво, что Россия пошла на нас войной".

В марте в соцсетях появилось видео, на котором пожилая женщина выходит к украинским военным с красным флагом. Те предлагают ей гуманитарную помощь, отбирая при этом флаг. Женщина отказывается взять продукты, заявляя, что под красным флагом "погибали её родители". Где и когда было снято видео, тогда не сообщалось. Долгое время не было известно и имя "бабушки с флагом", впоследствии стало известно, что её зовут Анна.

Видео активно использовали в соцсетях поддерживающие Кремль блогеры, которые восхищались поступком женщины. Впоследствии её образ - как символ "противостояния фашизму" в Украине - стала использовать государственная пропаганда. В ряде российских городов появились граффити и даже скульптуры, изображающие "бабушку с флагом".

Накануне при участии заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко в оккупированном российскими войсками Мариуполе была открыта её скульптура. Кириенко заявил, что "бабушка Аня" стала бабушкой "для всего Донбасса и всей России". При этом российские СМИ и официальные лица за всё это время не смогли выяснить ни полное имя "бабушки с флагом", ни её судьбу.

"С солдатом с видео у них установились дружеские отношения, потому что он еще месяц таскал им гуманитарку. А потом помог эвакуироваться, потому что их дом расколошматила российская мина. Да-да. Пока в России ставили бабушке памятники, ее саму и ее мужа чуть не убила российская армия" - пишет один из авторов опубликованного сегодня видео Виктор Трегубов.