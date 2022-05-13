В Киеве начинается суд над пленным российским танкистом

В Киеве в пятницу, 13 мая, начинается суд по делу пленного российского танкиста, которого обвиняют в убийстве мирного жителя Украины. Это первый случай суда в Украине над российским военнослужащим, взятым в плен после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

По данным следствия, 28 февраля 2022 года сержант Вадим Шишмарин выстрелил в голову 62-летнему мужчине, который вёл велосипед и разговаривал по телефону. Это произошло в поселке Чупаховка Сумской области.

21-летнего Шишмарина будут судить по статье Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны". Не сообщается, при каких обстоятельствах танкист был взят в плен и признаёт ли он вину.

Власти Украины обвиняют российских военных в совершении многочисленных преступлений - от убийств мирных жителей до мародёрства. Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова утверждает, что расследует более 10 тысяч 700 случаев военных преступлений с участием более 600 подозреваемых, в том числе российских солдат и государственных служащих.

Международный уголовный суд также ведёт расследование предполагаемых военных преступлений. Совет ООН по правам человека накануне одобрил резолюцию о расследовании обвинений в адрес российских военнослужащих, участвующих в боевых действиях на территории Украины. В документе упоминаются случаи применения огнестрельного оружия, пыток, сексуального насилия и других жестоких действий, которые в Украине задокументировали представители ООН.

Только в Киевской области, по данным властей Украины, во время оккупации, продолжавшейся около месяца, российскими военными были убиты около тысячи мирных жителей. Издание Wall Street Journal опубликовало в четверг расследование о гибели нескольких десятков человек на так называемой "дороге смерти" под Киевом. Утверждается, что российские военные стреляли на небольшом участке дороги по проезжавшим машинам с мирными жителями.