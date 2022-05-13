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Омичей обвиняют в подготовке теракта в Москве на акции против войны

Двое друзей-уроженцев Омска, Владимир Сергеев и Антон Жучков, уже третий месяц находятся в СИЗО в Москве по обвинению в подготовке теракта. Их задержали на акции протеста против войны в Украине в начале марта. В автозаке они попытались совершить самоубийство, наглотавшись наркотиков. Их историю рассказывает "Медиазона".

Сергеева и Жучкова задержали 6 марта в Москве на Пушкинской площади, где проходили антивоенные акции. По версии следствия, омичи хотели поджечь полицейский автомобиль, но их успели задержать. На видео полицейские демонстрируют, как утверждается, содержимое рюкзаков Сергеева и Жучкова: взрывное устройство, "коктейль Молотова", боевые цепы. В автозаке задержанные попытались совершить суицид, приняв большие дозы наркотиков. Их отвезли в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Там же их спустя неделю обнаружили друзья — до этого связи с ними не было.

17 марта Хамовнический суд Москвы отправил задержанных в СИЗО "Бутырка" по статье о хулиганстве с использованием оружия. "Медиазона" публикует отрывки из протоколов допросов. Оба уроженца Омска заявили, что планировали суицид как "протест против военной операции на Украине и конфронтации с Западом". При этом Сергеев признал вину в подготовке поджога полицейской машины, а Жучков утверждал, что его целью было только самоубийство, "чтобы не видеть, что происходит в мире". В конце апреля обоим переквалифицировали обвинение на "подготовку к теракту". По этой статье уроженцам Омска грозит до семи лет лишения свободы.

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