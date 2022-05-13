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В Барнауле не согласовали пикет против роста цен: они растут из-за войны

Мэрия Барнаула (Алтайский край) отказалась согласовать акцию против повышения цен, которую планировало провести местное отделение КПРФ. Власти решили, что пикет может сформировать у жителей негативное отношение к войне в Украине и привести к росту социальной напряжённости. Об этом сообщает издание “Тайга.инфо”, получившее копию решения барнаульской администрации.

"Проведение пикета с целью „Против повышения цен“ может повлечь распространение информации среди большого количества людей и формирования у них негативного отношения к специальной военной операции на Украине", — считают в мэрии. Власти опасаются, что акция может привести к росту социальной напряжённости и общественным волнениям.

При этом мэрия признала, что рост цен напрямую связан с войной, которую российские власти называют спецоперацией. "Повышение цен на продукты потребления обусловлено в том числе политико-экономической ситуацией в стране, связанной с проведением специальной военной операции на территории Украины", — говорится в письме.

Барнаульский горком КПРФ намерен обжаловать отказ администрации в суде.

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