Новосибирца оштрафовали за сине-жёлтый перформанс у мэрии

Центральный суд Новосибирска оштрафовал местного жителя Станислава Карзанова на 93 тысячи рублей по статье о дискредитации российской армии. В апреле новосибирец дважды облил крыльцо мэрии синей и жёлтой краской.

Станислав Карзанов, 41-летний директор частной котельни, провёл акции 9 и 14 апреля. Суд составил на него два протокола и назначил два штрафа в размере 48 и 45 тысяч рублей.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своём телеграм-канале назвал Станислава Карзанова "сторонником украинского нацизма", который "разбрызгивает свой яд".