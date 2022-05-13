Новосибирца оштрафовали за сине-жёлтый перформанс у мэрии

Центральный суд Новосибирска оштрафовал местного жителя Станислава Карзанова на 93 тысячи рублей по статье о дискредитации российской армии. В апреле новосибирец дважды облил крыльцо мэрии синей и жёлтой краской.
Станислав Карзанов, 41-летний директор частной котельни, провёл акции 9 и 14 апреля. Суд составил на него два протокола и назначил два штрафа в размере 48 и 45 тысяч рублей.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в своём телеграм-канале назвал Станислава Карзанова "сторонником украинского нацизма", который "разбрызгивает свой яд".
- В четверг антрополог Александра Архипова опубликовала статистику преследований россиян “за дискредитацию российской армии”. Согласно исследованию, количество административных дел по этой статье снижается. При этом по уголовным статьям “о фейках” и вандализме такой тенденции нет. Статьи о дискредитации и фейках - новые в Уголовном кодексе, они были включены в него вскоре после начала войны в Украине. К административной ответственности привлечены сотни людей, к уголовной - несколько десятков.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.