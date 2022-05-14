Латвия запретила въезд ещё 102 россиянам

МИД Латвии расширил список нежелательных лиц из России, добавив в него 102 человека. Им запрещён въезд в страну на неопределённый срок. В основном, в списке деятели культуры.

В решении латвийского министра иностранных дел указывается, что перечисленные люди "выразили активную поддержку решения президента России о вторжении в Украину и однозначно оправдывают российскую агрессию в этой стране”.

Среди прочих в список попали актёры Александр Панкратов-Чёрный и Владимир Гостюхин, режиссёр Юрий Кара, поэт-песенник Александр Шаганов, музыкант Константин Бубнов.

В конце марта Латвия уже включил в список нежелательных лиц 31 деятеля культуры. Тогда в чёрном списке оказались телеведущие Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев, актёры Михаил Боярский и Сергей Безруков, пианист Денис Мацуев, певицы Полина Гагарина и Виктория Дайнеко, рэпер Тимати. В марте многие из них приняли участие в концерте-митинге "Крымская весна", посвящённом годовщине аннексии полуострова.

Латвия пообещала и дальше расширять чёрный список, добавляя в него сторонников Кремля.