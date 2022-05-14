Украинская группа на Евровидении: "Спасите Мариуполь"

Лидер украинской группы "Kalush Orchestra" в финале песенного конкурса "Евровидение", который прошёл в Турине вечером в субботу, призвал спасти украинских военнослужащих, заблокированных в Мариуполе на заводе "Азовсталь".

"Я прошу всех вас: пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите "Азовстали" прямо сейчас" - сказал Олег Псюк после выступления.

Россия в связи с её вторжением в Украину была отстранена от участия в Евровидении, после чего объявила о выходе из Европейского вещательного союза.

Ранее власти Украины и остающиеся на "Азовстали" военные обратились к различным мировым лидерам с призывом обеспечить эвакуацию военнослужащих. Сейчас идут переговоры о том, чтобы эвакуировать хотя бы раненых в обмен на российских пленных. Российская сторона настаивает на сдаче украинцев в плен, однако украинские военные, среди которых бойцы полка "Азов", который российские официальные лица называют неонацистским, опасаются расправы.