Росгвардия предложила учредить медаль с символом Z

Росгвардия предложила учредить памятную медаль за участие в войне с Украиной. Документ об утверждении новой награды опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. На документ обратили внимание журналисты издания SOTA.

Согласно проекту, медаль “Участнику специальной военной операции” будут вручать участникам вторжения и лицам, “оказавшим содействие” в выполнении военных задач в Украине.

В пояснительной записке к проекту указывается, что учреждение новой награды необходимо для сохранения традиций, повышения престижа службы в Росгвардии и чествования участников российского вторжения в Украину.

Медаль уже согласована с председателем Геральдического совета при президенте РФ, сообщается в документе. Однако согласно информации на портале, инициатива Росгвардии проходит общественное обсуждение. Оно должно было завершиться 13 мая.

По предложению Росгвардии медаль будут изготавливать из нейзильбера — сплава меди, никеля и цинка. На лицевой стороне награды изобразят военнослужащего с автоматом на фоне ленты в виде буквы «Z». На обратной — эмблему Росгвардии и полное её наименование.

Медаль не вручат тем, кто нарушил закон или правила дисциплины, уточняется в проекте.

Государственных наград непосредственно за участие в "спецоперации" на данный момент нет. После аннексии Крыма Минобороны России выпустило ведомственную медаль "За возвращение Крыма".