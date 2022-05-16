ООН: из-за войны 9 из 10 украинцев могут оказаться за чертой бедности

Если война России с Украиной затянется, это привести к тому, что 9 из 10 украинцев окажутся за чертой бедности. Об этом сообщает Организация Объединённых Наций.

“В Украине разрушены здания, дороги, мосты, больницы, школы на сумму не менее 100 миллиардов долларов США. Половина предприятий полностью закрыта, другая половина испытывает трудности”, — говорится в сообщении ООН. Если война в Украине затянется, это может поставить под угрозу почти двадцать лет развития этой страны.

В начале мая телеканал CNN рассказал, что российские войска на занятых ими территориях юга Украины крадут у украинских фермеров запасы зерна и сельскохозяйственную технику, а также обстреливают склады продовольствия. Об этом журналистам сообщили местные жители. Как считает доцент Киевской школы экономики Олег Нивиевский, из-за изъятия зерна фермеры могут обанкротиться — и в следующем году у них не будет средств на новый посев зерновых.

Ранее омбудсвумен Украины Людмила Денисова сообщила, что российские военные вывезли из оккупированных Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей около 400 тонн зерна.