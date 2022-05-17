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Индия приостановила сделку с Россией на закупку вертолётов Ка-31

Вертолет Ка-31 (архивное фото)

Индия приостановила переговоры с Россией о поставке 10 вертолетов Ка-31 на сумму 520 миллионов долларов. Об этом сообщает DefenseNews со ссылкой на анонимный источник в индийском Минобороны.

По словам собеседника издания, Дели опасается, что Россия на фоне вооружённого конфликта с Украиной и санкций не сможет выполнить оборонный заказ, а также из-за проблем, связанных с платежами. Источник уточнил, что индийский Центробанк разрабатывал механизм оплаты сделок с Россией в рублях и рупиях, но попытки успехом не увенчались.

DefenseNews допускает, что приостановка сделки может быть связана с международным давлением на Индию из-за сотрудничества с Россией и нейтральной позицией Дели по поводу российского вторжения на территорию Украины.

Вашингтон ранее призывал Дели отказаться от партнёрства с Москвой и сместить фокус на стратегическое взаимодействие с Соединёнными Штатами.

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