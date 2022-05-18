Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости - мир

США запретят американцам получать выплаты по российским облигациям

Министерство финансов США

Белый Дом намерен со следующей недели запретить американским держателям российсих государственных облигаций получать по ним выплаты. Этот шаг будет предпринят в рамках санкций в отношении России, введенных ранее.

25 мая заканчивается льготный период, в течение которого такие выплаты допускались. Его решили не продлевать. Это означает, что впервые более чем за столетие Россия, скорее всего, окажется в дефолте по государственному внешнему долгу.

Это решение, по данным американских СМИ, было принято министерством финансов США после анализа возможных экономических последствий такого шага. Специалисты пришли к выводу, что последствия для американской экономики будут минимальными. Внешний долг России сравнительно невелик. Он составляет 75 миллиардов долларов. Более важно символическое значение этого шага. Несмотря на замораживание ее золотовалютных запасов в зарубежных банках Россия продолжала обслуживать свои долги. Она попыталась производить выплаты в рублях, на что держатели российских ценных бумаг не согласились. Москва угрожала обращением в суды в попытке предоствратить дефолт.

По разным оценкам, ее годовые доходы от экспорта энергоресурсов составят 200 миллиардов долларов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG