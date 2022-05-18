Жителю Благовещенска грозит срок за повторную "дискредитацию" армии

На жителя Благовещенска завели уголовное дело по статье о повторной дискредитации вооружённых сил России. Об этом сообщает управление МВД по Амурской области. Ранее его уже привлекали за "дискредитацию" по административной статье.

По предположению издания “Медиазона”, речь идёт о правозащитнике Владиславе Никитенко. В середине марта Никитенко оштрафовали на 45 тысяч рублей за то, что он потребовал привлечь губернатора Амурской области к уголовной ответственности за пропаганду агрессивной войны. Суд счёл это дискредитацией российской армии.

В начале мая Никитенко, по версии полицейских, опубликовал десять антивоенных постов. В МВД сочли это повторной дискредитацией. Теперь правозащитнику грозит до трёх лет лишения свободы.

Сейчас Никитенко отбывает 15 суток ареста по статье о демонстрации экстремистской символики. В 2016 году он разместил видеоролик в ютубе, на заставке которого стояла фотография из федерального архива Германии с изображением немецких офицеров и свастики. По словам Никитенко, полицейские уже проверяли этот видеоролик пять лет назад и не нашли в нём нарушений закона.

В день вторжения российских войск в Украину, 24 февраля 2022 года, Никитенко потребовал привлечь президента России Владимира Путина и членов Совета безопасности к уголовной ответственности за развязывание войны.

По данным правозащитного проекта “ОВД-Инфо”, сейчас в России возбуждено три уголовных дела за повторную дискредитацию российской армии. Статьи о дискредитации появились в административном и уголовном кодексах в марте, после начала российского вторжения в Украину. Дискредитацией, судя по практике полиции и судов, может быть сочтено любое антивоенное высказывание.