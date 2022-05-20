Россия с 21 мая прекращает поставки газа в Финляндию

Россия остановит экспорт газа в Финляндию утром 21 мая. Об этом сообщает финская государственная энергетическая компания Gasum.
"В пятницу, 20 мая, ООО “Газпром экспорт” уведомило Gasum, что поставки природного газа в Финляндию будут прекращены 21 мая 2022 года в 4 часа утра", — говорится в заявлении компании.
По словам генерального директора Gasum Мики Вильянена, компания была готова к этой ситуации. В течение летнего сезона она будет поставлять природный газ через эстонский трубопровод Balticconnector. Автозаправочные станции продолжат работу в обычном режиме.
Во вторник, 17 мая, компания Gasum объявила, что не будет платить за газ в рублях, как требует "Газпром". Кроме того, у компаний есть серьёзные разногласия и по другим вопросам, говорится в сообщении. Gasum решила передать споры по контракту в арбитраж.
Финляндия импортирует природный газ из России более 45 лет. В декабре 2015 года контракт продлили до 31 декабря 2031 года.
- По поручению президента России Владимира Путина с 1 апреля 2022 года все страны, которые правительство признало "недружественными", обязаны вести расчёты за газ только в рублях. В реальности речь идёт об открытии рублёвого счёта в "Газпромбанке", на который будут перечисляться средства, которые компании-покупатели газа по-прежнему будут переводить в евро или долларах. Согласно указу, если покупатель откажется платить по этой схеме, газ не будет считаться оплаченным и поставки ему остановят. Часть европейских компаний согласилась на предложенную схему, однако не все. Отказались, в частности, компании из Польши и Болгарии. "Газпром" приостановил поставки топлива в эти страны.
- На днях Финляндия - после десятилетий нейтралитета - подала заявку на вступление в НАТО.
- Природный газ составляет около 6 процентов в энергетическом балансе Финляндии. Отключение поставок российского газа в связи с этим менее болезненно для этой страны, чем для ряда других стран Европы, которые полагаются на газ в значительно большей степени.
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