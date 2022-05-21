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В Украине предположительно погиб племянник замминистра обороны РФ

Юнус-Бек Евкуров, родственник которого, как сообщается, погиб

В Украине, по сообщениям пользователей соцсетей и СМИ из Ингушетии, погиб племянник заместителя министра обороны России.

Речь идет об Адаме Хамхоеве, родственнике Юнус-Бека Евкурова, заместителя Сергея Шойгу и бывшего президента Ингушетии.

О гибели Хамхоева пишет со ссылкой на неназванный источник телеграм-канал Фортанга. По словам источника канала, это случилось в ночь с 20 на 21 мая. Адам Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты.

Издание The Magas Times сообщает, что тело Хамхоева 22 мая привезут для похорон в его родной город, Карабулак.

Как пишет сообщество "V Ингушетии" в социальной сети "ВКонтакте", на въезде в республику колонну с телом Хамхоева встретят и торжественно проводят к его родному дому.

Минобороны России и власти Ингушетии официально не сообщали о гибели Хамхоева.

По подсчётам "Медиазоны", в открытых источниках на данный опубликованы имена более 2500 российских военных, погибших в Украине. Минобороны в последний раз сообщало о потерях в марте, называя вдвое меньшее число. По утверждениям украинской стороны, число погибших россиян приближается к 30 тысячам. Во время боевых действий стороны, как правило, стремятся занизить собственные потери и преувеличить потери противника.

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