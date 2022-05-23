Соломенский районный суд Киева признал российского сержанта Вадима Шишимарина виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством безоружного человека, и приговорил к пожизненному заключению.

Ранее прокуратура запросила этот срок для 21-летнего командира отделения 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.

По данным следствия, 28 февраля этого года российский сержант выстрелил в голову 62-летнему мирному жителю Александру Шелипову. Это произошло в поселке Чупаховка Сумской области.

Ранее на последнем заседании суда Шишимарин признал вину и согласился давать показания по делу.

На вопрос судьи об отношении к погибшему российский военный сказал, что не хотел его убивать и выстрелил, чтобы "от него отстали". "Прапорщик Макеев отдал приказ стрелять. Я отказался. Тогда еще один военнослужащий угрожающим тоном приказал мне стрелять, аргументировав это тем, что он нас "сдаст". Я выстрелил короткой очередью", – сказал Вадим Шишимарин, отмечает Украинская служба Радио Свобода.

Выступившая на суде потерпевшая по делу – вдова убитого Екатерина Шелипова сказала, что хотела бы для российского военного пожизненного срока. "Но, если его поменяют на наших защитников "Азовстали", я не буду против", – добавила Шелипова.

Адвокат Шишимарина, предоставленный ему украинским государством, сказал Би-би-си, что никто из российских чиновников или представителей Минобороны не связывался с его подзащитным.

Слушания дела Вадима Шишимарина – первый судебный процесс такого рода с начала масштабного вторжения России в Украину 24 февраля.

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