Замерзнет ли Британия? Вопрос национальной экономики и российской пропаганды

Населению Великобритании будет нечем платить за топливо – это в мае одна из самых популярных тем в государственных медиа России как иллюстрация того, что антироссийскими санкциями Запад стреляет себе же в ногу. Заголовки предсказывают, что “из-за антироссийских санкций Британия рискует замерзнуть”. Корреспондент программы “Деньги на Свободе” Артем Радыгин сопоставил реальные факты и заявления пропагандистов.

По словам российских государственных СМИ, из-за того, что Великобритания отказывается от российских энергоносителей, цены на топливо в этой стране вырастут настолько, что около миллиона британцев опустятся под черту бедности. В эфире телеканала “Россия1” показали “подтверждение” этому якобы от Bloomberg.

На самом деле телеканал пересказывает итоги исследования британского статистического агентства “Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR)”. В исследовании действительно говорят о том, что у 250 тысяч малообеспеченных домохозяйств расходы превысят доходы. Но не из-за роста цен на нефть, газ, уголь и другие источники энергии.

В исследовании есть даже график, на котором видно, что счета за топливо не самая большая статья расходов — больше денег у британских малообеспеченных семей уходит на еду и “прочие расходы”.

Bloomberg, действительно, воспроизводит полемику британских энергетических компаний и премьер-министром Борисом Джонсоном по поводу стратегии энергетической самостоятельности страны. Война в Украине и санкции лишь ускорили движение в этом направлении, что, конечно, является форс-мажором, но не исключительным обстоятельством.

По данным Национального института экономических и социальных исследований, бюджеты домохозяйств пострадают от инфляции и безработицы, которые выросли за время пандемии. Чтобы малообеспеченные семьи не стали нищими, авторы этого исследования предлагают следующие полгода раз в неделю выдавать наиболее экономически уязвимым семьям по 25 фунтов. Когда уровень занятости выправится, выплаты можно будет прекратить. Всего, по подсчетам Национального института экономических и социальных исследований, для решения проблемы нужно 4,2 миллиарда фунтов.

По информации Казначейства Великобритании, для подобных сверх трат весной 2022 года в бюджет страны заложили 20 миллиардов фунтов. Об этом российские СМИ умолчали.

А что с топливом?

Нефти Великобритания продает больше, чем покупает. Покупать приходится по двум причинам: во-первых, это транзит – бывает, что выгоднее купить в одном месте и продать в другом, чем везти сырье издалека. Во-вторых, больше всего Британия добывает нефти сорта Brent. Другие сорта Великобритания покупает, чтобы делать из них более сложные продукты нефтепереработки.

По данным Департамента энергетики Великобритании, за 2021 год страна продала нефти на 16.2 миллиарда долларов, а закупила – на 14,8. Главные поставщики нефти для Великобритании – Норвегия и США. В 2020 году они продали Великобритании 11,8 и 11,4 миллионов тонн топлива соответственно. У России в 2020 Британия купила 3,9 миллионов тонн нефти — почти в три раза меньше, чем у Норвегии или у США.

Газ Великобритания покупает сжиженный, в цистернах, потому что в страну от материка не проведен газопровод. Здесь основной поставщик снова Норвегия. В 2021 году доля российского газа в британском импорте была ниже 1%.

Доля российского угля в импорте Великобритании — 36% (данные Департамента энергетики Великобритании за 2020 год). Венесуэла и США поставляют в Великобританию по 22% и 21% угольного импорта соответственно. Но в вопросе с углем главное не то, у кого Британия его купит, а то, что в октябре 2024 года страна полностью откажется от угля. Любого. Не только российского.

Получается, что Британия – не лучший пример для демонстрации вреда от антироссийских санкций для западных экономик. Российский энергетический шантаж против Великобритании не работает. Точнее, работает не это. Цены на энергоресурсы растут без участия России. В 2020 году, в кризис на фоне COVID-19, страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти. В тот период цена нефти падала, а разработку новых месторождений заморозили. Расти цена начала, когда спрос на нефть резко вырос после карантина. Объемы добычи к тому моменту уже снизили, а для их возврата на прежний уровень и разморозки старых планов по добыче нужно было время.

При нынешней цене в 108 долларов за баррель Россия берет с Индии всего 70. По данным Bloomberg, из-за санкций Индия требует от России дисконта на нефть. И пока Россия на это идет.