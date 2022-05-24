"Вы все будете гореть в аду". Навальный и другие противники войны

Информационный дайджест "Время Свободы", 24 мая

Московский городской суд сегодня отклонил апелляцию и оставил в силе приговор Алексею Навальному – 9 лет колонии. В ходе прений и в своем последнем слове Навальный в основном говорил о войне в Украине.

Навальный назвал российские власти "врагами, предателями и убийцами русского народа" и выступил с критикой войны в Украине. "Ваше время будет не всегда, и ваше время пройдет. И когда вы все будете гореть в аду, дрова будут подкидывать ваши деды, которые не хотели, чтобы вы устраивали новые войны в XXI веке", – цитирует его слова "Медиазона".

Антивоенные высказывания используются как предлог для преследования все еще остающихся в России сочувствующих Навальному правозащитников и активистов. В середине мая был задержан и допрошен иркутский активист, создатель новостного портала "Усть-Кут 24" и движения "Центр гражданского содействия" Алексей Тупицин.

История с ним вышла трагикомическая: полицейские по ошибке ворвались к соседу Тупицына и избили его, слова активиста про полк "Азов" нанесли спецназовцам, как уверяет Тупицын, душевную травму. Наконец, иркутского правозащитника пытались обвинить в хранении нацистских символов – таковым посчитали современный государственный флаг Германии.

Вера Башмакова, многдетная мать и редактор научно-популярного издания "Биомолекула", практически с самых первых дней войны в Украине разместила на заднем стекле своего автомобиля антивоенную наклейку.

В своих социальных сетях она рассказывала о реакции окружающих: вопреки данным официальных соцопросов, прохожие и водители намного чаще демонстрировали поддержку, чем неудовольствие.

Но среди последних нашлись доносчики, машина Башмаковой попала в ориентировки и ее дважды останавливали полицейские. В первый раз, в конце марта, Башмаковой присудили штраф в 30 тысяч рублей, а сегодня Кунцевский суд Москвы обязал ее выплатить штраф в еще 40 тысяч рублей. После двух административных дел Башмаковой может грозить уголовное преследование, но снять надпись "Нет войне" с заднего стекла своего автомобиля, она не собирается.



Главная неполитическая новость последних дней – вспышка так называемой оспы обезьян. Случаи заболевания зафиксированы уже более чем в полутора десятков стран, инфицированы больше ста человек. Всемирная организация здравоохранения созвала на прошлой неделе чрезвычайную сессию экспертов, чтобы обсудить ситуацию.



Человечество победило натуральную оспу более 40 лет назад, но с тех пор коллективный иммунитет ослаб, и нам все больше угрожают близкие вирусы – такие, как вирус обезьяньей оспы. Это не новая болезнь, известно, что люди в центральной и западной Африке заражались этой инфекцией от обезьян и других животных как минимум с 1970-х. Но в последние годы случаев становилось все больше и они все чаще проникали за пределы Африканского континента.

Большинство людей болеют оспой обезьян достаточно легко, хотя летальность некоторых штаммов на порядок превышает летальность ковида. В то же время, обезьянья оспа с трудом передается от человека к человеку, для этого нужно провести много времени в тесном контакте. Биолог и научный журналист Ирина Якутенко считает, что опасаться глобальной пандемии на этот раз не стоит. Но вирусы такого рода будут все больше угрожать человечеству и рано или поздно могут потребовать новой массовой вакцинации.



В понедельник глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что плененных защитников "Азовстали" будет судить на территории республики некий международный трибунал. Обстоятельства выхода гарнизона "Азовстали", как и договоренности об их дальнейшей судьбе между Россией и Украиной до сих пор не прояснены. Украинская сторона настаивает, что военные будут возвращены на родину, в российской Госдуме предлагают запретить обмен защитников "Азовстали" на российских военнопленных. В Кремле ситуацию толком не комментируют, разве что Дмитрий Песков заявил, что Виктор Медведчук предметом обмена точно не будет.

Бывший командир полка "Азов" Максима Жорина, который поддерживал связь с защитниками "Азовстали" до самого последнего момента, подтверждает, что сейчас они находятся на территории "ДНР", но призывает не принимать всерьез заявления Пушилина и российских чиновников. По его словам, операция продолжается.

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