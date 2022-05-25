"Заимствования невозможны". России грозит дефолт по внешнему долгу

Информационный дайджест "Время Свободы", 25 мая

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США решило не продлевать лицензию, которая позволяет России проводить выплаты по обслуживанию внешнего долга. Это означает, что Россия, скорее всего, окажется в дефолте по государственному внешнему долгу. Решение не продлевать лицензию было принято Министерством финансов США после анализа возможных экономических последствий такого шага. Специалисты пришли к выводу, что они будут минимальными. Но намного важнее в данном случае символическое значение: решение было принято в рамках введенных ранее санкций в отношении России за вторжение в Украину.

Старшеклассник открыл стрельбу в начальной школе в Ювалде, в американском штате Техас, погибли 18 детей и трое взрослых. Нападавший, 18-летний местный житель Сальвадор Рамос, был застрелен. Согласно сообщениям местной прессы, он был старшеклассником этой же школы. Президент США Джо Байден в своем обращении к Конгрессу заявил, что США необходимо бороться с оружейным лобби: "Мне это надоело, от этого я устал. Нам необходимо действовать. И не говорите мне, что мы не можем повлиять на эту бойню".

Байден поручил приспустить флаги в Белом доме, на военных объектах и государственных зданиях "в знак уважения к жертвам бессмысленных актов насилия".

Бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа после обысков по делу о коррупции. Уголовное дело возбуждено по четырем статьям: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".

Игорь Додон стал главой государства в 2016 году. Его называли прокремлевским президентом и даже "пуделем Путина" за тесные связи с Россией и частые встречи с ее лидером. В 2020 году Игорь Додон проиграл выборы прозападному кандидату Майе Санду. После начала российского вторжения в Украину Додон начал активную борьбу с действующим президентом.

Российские удары по территории Украины продолжаются. Обстрелам подверглось крупнейшее машиностроительное предприятие Украины "Моторсич" в Запорожье, также продолжались обстрелы Северодонецка, где погибли 6 человек и 8 ранены. Война влияет на общественное мнение в Украине. Многие граждане страны теперь считают, что те жертвы и разрушения, которые страна понесла за последние более чем три месяца агрессии, – это цена за независимость и стремление восстановить территориальную целостность страны.

Пожертвовать территориями ради прекращения войны не готовы 82% украинцев. Такие данные приводит Киевский международный институт социологии в своем исследовании. Только 10 процентов респондентов согласились с тем, что гипотетический мирный договор с Россией может предусматривать отказ от части территорий.

Киевский международный институт социологии провел и еще один опрос и попытался выяснить, как украинцы рассматривают отказ от вступления Украины в НАТО. Здесь мнения разделились: только 40 процентов жителей страны настаивает на необходимости во что бы то ни стало добиваться членства в этом союзе. Остальные согласны поступиться им в обмен на мирный договор.