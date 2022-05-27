Китай запретил перелёты в страну для самолетов Boeing и Airbus российских авиаперевозчиков, зарегистрированных сразу в двух юрисдикциях. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника.



Пекин запросил от перевозчиков подтверждающие данные, что импортные самолеты российских перевозчиков официально сняты с регистрации за рубежом.

Большая часть флота российских авиакомпаний состоит из самолётов, принадлежащих западным лизингодателям и зарегистрированным до марта в иностранных юрисдикциях. После начала войны с Украине самолёты были фактически изъяты у владельцев и переведены в российскую регистрацию, а их техническое обслуживание выполняется без контроля со стороны производителей и западных авиавластей. Однако снять их с учёта в старой юрисдикции можно только с согласия лизинговых компаний.

С конца февраля западные страны ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли из-за нападения России на Украину. Евросоюз запретил российским самолетам использовать свое воздушное пространство, а также прекратил поставки в страну самолетов и запчастей к ним.