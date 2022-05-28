Украинский пёс-сапёр Патрон удостоен награды фестиваля в Каннах

Украинский пёс Патрон, работающий со спасателями по поиску мин, получил кинопремию удостоен премии Palm Dog Award ("Пальмовый пёс") Каннского кинофестиваля. Премию вручают собаке, снявшейся в фильме-участнике конкурса.

"Нашего любимца Патрона наградили отличием PalmDogManitarian, которое вручается за связь между человечеством и собаками. Главную награду выиграл Брит, серебристый пудель из фильма "Военный пони" Джины Гаммелл и Райли Кео", - рассказали в ГосКино Украины.

Представитель украинской делегации в Каннах сообщила, что Патрон не может присутствовать на церемонии, так как его работа нужна дома.

Владелец Патрона – майор службы гражданской защиты Украины Михаил Ивлев обучил собаку поиску мин. За время работы Патрон обнаружил более 200 взрывоопасных предметов.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона, отметив, что пес не только помогает обезвреживать взрывоопасные предметы, но и "обучает детей правилам безопасности на территории, где угроза взрыва".