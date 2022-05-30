Порошенко разрешили покинуть Украину с третьего раза

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который находится под следствием по обвинению в госизмене, разрешили покинуть Украину через пограничный переход с Польшей для участия в саммите Европейской народной партии в Роттердаме. Там он намерен добиваться предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС уже в июне.

Ранее экс-президенту дважды запрещали выезд из страны - 27 и 28 мая. Украинские пограничники утверждали, что у Поршенко были проблемы с

Покинуть Украину Порошенко удалось после обращения к президенту Владимиру Зеленскому.

На родине Порошенко подозревают в госизмене и финансировании терроризма при поставках угля в 2014–2015 годах из неподконтрольных Киеву регионов Донбасса. В январе суд отпустил политика под личные обязательства и обязал сдать загранпаспорт.

Украина обвиняет в госизмене ещё одного политика – Виктора Медведчука. Он считается пророссийским. Служба безопасности Украины ранее распространила видео допроса, во время которого оппозиционный политик сказал, что участвовал в схеме вывода из госсобственности части нефтепровода по указанию Порошенко.