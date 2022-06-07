"Мистер-сиди-дома". Рунет о том, как Лавров не полетел на Балканы

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров пережил явно неприятный момент: его рабочая поездка в Белград оказалась сорвана, потому что Болгария, Северная Македония и Черногория отказались дать воздушный коридор его самолёту.

Сергей Смирнов:

Ну закрыли небо, мог бы и пешком дойти. Или Блаблакар! Наверное с самого начала Лавров никуда не хотел, теперь поводы придумывает, чтобы не ехать.

Виталий Портников:

Ещё один пример фиаско российской внешней политики и изоляции Москвы в цивилизованном мире.

Леонид Невзлин:

Помните старый советский анекдот: что такое не жужжит и в задницу не лезет? Советская машинка для жужжания в заднице. Так вот – теперь это про министра иностранных дел путинского правительства Сергея Лаврова. Он хочет полететь в Белград, но ни одна из стран, которая лежит на пути его самолета, не дает ему воздух. И это самое свежее подтверждение тому, что Лавров по форме министр, а по сути никто.

Если б он был честным человеком, то давно бы попрощался с такой прекрасной должностью, заявив о невозможности плясать под дудку чекистов и военных, и мог бы лететь куда хочет. Если б он был профессиональным дипломатом на службе своей родины, то добивался бы того, чтобы Россию окружали друзья или хотя бы нейтральные страны. Но для этого надо было бы не заниматься пропагандистской деятельностью, а отстаивать свою позицию и внутри страны тоже.

Лавров – министр иностранных дел лишь по названию, а так – просто мегафон в руках Путина. Поэтому такой получается оксюморон – министр иностранных дел почти невыездной. Правда, жужжит исправно.

Вадим Прохоров:

Дожили: подонка и антисемита Лаврова не пускают даже в "дружественную" Сербию – окрестные страны (причем все – славянские!) не дают пролёта его самолёту! Визит отменён.

Подозреваю, что инициаторы февральской авантюры никак не ожидали такого сокрушительного эффекта. Не припомню, чтобы в новейшей истории министр иностранных дел хотя бы мало-мальски видной на мировой карте страны оказался в такой изоляции. Это ж сколько теперь нужно накатить Марии Захаровой – чтобы пытаться как-то внятно объяснить этот конфуз!

Напомню, что многолетнего министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко на Западе называли Мистер Нет (Mister No) – за неуступчивый характер и негибкую тактику ведения переговоров. В то же время, именно Андрею Громыко приписывают очень неглупые слова: "Лучше год переговоров, чем один день войны!" И принимали его всюду – несмотря на явно недемократичное устройство СССР и афганскую авантюру. А уж публично искать еврейские корни у Гитлера Андрею Андреевичу не привиделось бы даже в самом страшном ночном кошмаре.

Видимо, жалкие наследники здания МИДа России на Смоленской площади не усваивают даже простейшие уроки истории.

Ну что ж, будут звать нынешнего министра Лаврова – "Мистер Сиди-дома-в-Путинлянде". И поделом!

Георгий Кунадзе:

Позвонили с RFI, французского аналога BBC, спрашивают, бывали ли в прошлом случаи, когда самолету какого-нибудь министра иностранных дел не давали разрешения на пролет воздушного пространства недружественных стран, через которое только и можно добраться до одной условно дружественной?

"Не помню, – говорю, – но, скорее всего, нет, ибо типовые конфликтные ситуации, подобные нынешней, имели место в Европе давным-давно, еще в первой половине прошлого века, когда министры иностранных дел на самолетах летали редко, предпочитая ездить на поезде. Скажем, народный комиссар иностранных дел СССР тов. Молотов, ездил в Берлин как раз на поезде. В том-то и проблема, что русско-украинская война, известная также как "специальная военная операция" России, возвращает Европу далеко в прошлое, а в настоящем прецендентов не имеет".

"И все же как г-ну Лаврову попасть в Белград?" – спрашивает интервьюер. "Да без проблем, – отвечаю – летит в Стамбул, там пересаживается на рейсовый самолет до Белграда и через час с небольшим уже там". "А престиж России, он же от этого может пострадать", – не унимается интервьюер.

"А о престиже России – говорю – беспокоиться уже поздно".

Андрей Мальгин:

А помните, 23 года назад Евг.Примаков развернул свой самолет обратно, узнав о начале натовских бомбардировок Югославии? Прошло время, и вот бывшие югославские республики, вступив в НАТО, развернули обратно самолет Лаврова, вылетевший в Сербию. Есть в этом какая-то симметрия.

Вероника Ермакова:

К слову, ничего "недружественного" в действиях властей Болгарии, Черногории и Северной Македонии нет. Они защитили Лаврова от воздействия агрессивной европейской среды.

Сербы, хоть и братушки, но в последние годы бездуховный западный воздух проник и к ним. Лучше не рисковать и сидеть дома, вдыхая высокоскрепный.

В конце-концов, если очень надо, то можно дойти окольными путями пешком или доехать на телеге. Летать отечественными самолётами, после возникшего из-за западных санкций дефицита запчастей и деталей, стало крайне небезопасно.

Путинский режим хотел построить суверенное государство и оградиться от остального мира – ему любезно согласились помочь, так что нечего пенять на реализацию собственных мечт.

Как говорится, "бойтесь своих желаний".

Русская патриотическая блогосфера неистовствует.

Александр Сладков:

БЕЛОРУССИЯ И СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ – "ПЛОХИЕ СТРАНЫ". ОНИ НЕ СЛУШАЮТСЯ США.

Болгария, Северная Македония и Черногория хорошие страны, они исполняют любой танец под бубен Дядюшки Сэма.

Мир перевернулся, мораль утонула в мерзости. Лизоблюды не порицаемы, уважающие себя, и окружающих тоже, страны, это, по мнению Запада, "изгои".

Каприз США – не пускать Сергея Лаврова на переговоры в Сербию исполнен. Противно, как будто болгары, черногорцы и северные македонцы принародно сделали интимный финт Вашингтону.

Юлия Витязева:

Отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет Сергея Лаврова в Сербию объясняется очень просто: "служить бы рад, прислуживаться – тоже и даже пресмыкаться, если чё"

А ещё Черногория и Северная Македония очень хотят в ЕС.

Григорий Карасин:

Отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолет Лаврова в Сербию рождает много эмоций. Одна из них – Евросоюз думает, что физическая блокада контактов российских представителей с зарубежными партнерами укрепит "единомыслие" в Европе относительно политики России. На самом же деле, это показатель комплекса политической неполноценности.

На Западе растут опасения, что диалог с Россией на политическом уровне обрушит единый антироссийский строй Евросоюза.

Получается, что уверенности в правоте своих подходов у западников нет!

Марина Ахмедова:

Надеюсь, одновременно они закрыли небо для российских туристов, на которых могли бы заработать.

Егор Холмогоров:

Помяните мое слово. Однажды чтобы пролететь из России в Сербию понадобится попросить разрешения только у Венгрии.

А никаких черногорий и северныхмакедоний и прочих албанских косовых просто не будет.

Грядет дебалканизация Балкан.

Но больше всех отличился глава "Роскосмоса".

Кирилл Гончаров:

Рогозин что, Лаврова на ракете предлагает запустить в Сербию?

Мария Строева-Воличкова:

А вот вам реакция Дмитрия Рогозина на отмену визита Лаврова в Сербию – совершенно открыто предлагает обстрелять ракетами Болгарию, Румынию и Черногорию за отказ пропустить самолёт главного российского хама-дипломата. Да ещё и обозвает их при этом всяко.

Это чиновник РФ высокого ранга. Глава космического холдинга.

Ни малейших моральных сомнений. Нет, он не идиот. Он просто преданный партии фашист в фашистском государстве.