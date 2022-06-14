"Оказалась бандеровкой". Соцсети о карьере Натальи Поклонской

Наталья Поклонская уволена из Россотрудничества, куда была назначена всего несколько месяцев назад и где быстро рассорилась со своим начальником Евгением Примаковым.

В обтекаемый тон заявления мало кто верит, а в комментариях широкий спектр эмоций, тут и сочувствие, и злорадство.

Армен Гаспарян:

Между назначением и отставкой чуть больше четырех месяцев

Наталия Осипова:

Все, вышла вольная бедняге.

Теперь можно смело ехать на Украину и помогать неньке

Денис Казанский:

Путин выкинул Поклонскую на мороз.

Типичная судьба иудушки. Украину предала, в России своей так и не стала.

Станислав Белковский:

Вопрос не в том, за что Н. В. Поклонскую уволили, а - почему только сейчас. Нелояльность спецоперации Z - тягчайшее нарушение для всякого системного РФ-человека. Люди, воспитанные в украинской политической культуре с её демократическим хаосом - плюрализмом, в такой системе не приживаются.

Дмитрий Колезев:

Всё-таки живому человеку, пусть и патриотично настроенному, в нынешней системе не место. Оттенков все меньше. Искренность не приветствуется, нужна только безусловная лояльность.

Иван Шаблов:

Вчера ушёл 2-й человек в РПЦ; сегодня культовый персонаж "Крымской весны"; 4 зама Грефа уволились; до сих пор массово бегут сотрудники с федеральных телеканалов; почти все олигархи в шоке; бывший замглавы "Газпромбанка" Игорь Волобуев вчера вступил в тероборону!

Леонид Павлючик:

В память о ее "правильной" позиции по Крыму не станут шить уголовное дело, а назначат каким-нибудь начальником ЖЭКа. Драматичная судьба у красивой женщины: враг для Украины, чужая для нынешней России. Мне ее по-своему жалко.

Ольга Маховская:

Говоря по-простому, довыпендрировалась. Приехала из мест, где пойти против всех - это сделать карьеру, выделиться, удачная шутка и ты президент, а попала в места, где нужно инкорпорироваться в систему, с михалковским размахом и энтузиазмом стать винтиком. А у Няши вечно кислое личико недовольной героини. Тебя из грязи в князи, а ты тоскуешь по болоту, чтобы снова расцветать там белой лилией по утрам. Судьба коллаборанта похожа на судьбу актера одной яркой эпизодической роли, все закончилось, не начавшись. Прямо не знаю, чем помочь. Поклонская против войны, если что, как многие крымнашисты. Поздно, товарищи. Пуля уже пролетела, ага...

Елена Романова:

Про Поклонскую. Она мне нравится с первого интервью, которое она дала Собчак вскоре после назначения прокурором российского Крыма. Было видно, насколько она не самостоятельная, как ловко ею манипулируют люди, для которых она стала неожиданным pr-подарком. Недалекая девушка с жёсткими патриархальными паттернами, недоукраинка без чёткой самодентификации - таких полно и в Украине, и в Беларуси... Поколение секонд хэнд. Но красавица, да ещё с биографией. Могла бы такую карьеру сделать - зависть Терешковой и Матвиенко. Но во-первых, судьба предателя всегда одна и та же. А во-вторых, Поклонская все же оказалась украинкой - война помогла сотням тысяч граждан Украины определиться кто они. На месте Зеленского я бы предложила ей пройти процедуру денацификации (заодно бы отработали механизм) , признать свои преступления, рассказать о том, как и кто сдавал Крым - а она много знает! - в обмен на помилование и жизнь в нормальной стране. Боюсь, в России её судьба незавидна...

Леонид Невзлин:

Теперь дело за малым, осталось возбудить уголовку. Беги Наташа, беги…

Борис Рожин:

Видимо, впереди нас ждет следующая серия пристроить данный чемодан без ручки.

Сталина Гуревич:

Путин освободил Поклонскую от занимаемой должности зама Россотрудничества. С учетом того, что новая должность в приказе не указана, как и основания для освобождения, думаю, скоро мы увидим Наш-мяш в Донецке. Например, на должности прокурора, или руководителя следствия или что-то в этом духе. В воспитательных целях, проникаться значением буквы Z. Хотя, как по мне, это как раз то, что нужно. Наталья умная, уголовное право знает прекрасно, при этом сохранила некую чистоту души, что очень было бы ценно на такой должности. Будем посмотреть на развитие событий.

Марина Ахмедова:

Какую должность она займёт, пока неизвестно. Надеюсь, никакую. По крайней мере, в России.

2014-й искусственно сделал героев из людей, которые того не вполне заслуживали. А некоторое не заслуживали совсем. Но они были нужны медийной повестке, и эту повестку выжимали как могли. Получилось великое несоответствие - между российским народом и созданными героями. Созданными - как их себе представляли политтехнологи. Вернее, как политтехнологи представляли себе российский народ. Судя по героям, мнения они о нем были небольшого. А настоящие герои должны расти сами по себе, без помощи политтехнологов. Надеюсь, в 2022 будет по-другому.

Василий Аленин:

Всё обставлено реверансами. Сама Поклонская объясняет увольнение переходом на другую работу. В указе Путина об этом ни слова. О новом назначении указа тоже нет.

Итак, была прокурором в Украине, присягала. Предала свою страну. Перебежала к победителям. Была депутатом Госдумы. Свихнулась на Николае II. Стала посмешищем. Вылетела из Госдумы. Ходили слухи о назначении послом в маленькую страну. Не состоялось. Сунули замом главы в Россотрудничество. Что-то «не в струю» говорила о «спецоперации». Но ездила в пропагандистскую поездку раздавать гуманитарку на территорию преданной ею Родины. Продержалась несколько месяцев. Вышибли.

Куда теперь девать этого ценного кадра?

Главой занятого Херсона, Мелитополя? Разрушенного Мариуполя? Или директором музея Николая II?

Алексей Рощин:

Увольнение Поклонской, при всей казалось бы незначительности самого события, безусловно - знак. Оно означает, что режим в каком-то смысле сдается в имиджевом плане - он перестает делать даже попытки казаться красивым. Примерно как старый "крестный отец" мафии, достигший в ней полного влияния - плюет на диету и на спорт, становится безобразно толстым, обрюзглым и уродливым: это от презрения ко всем прочим членам банды - все равно, если прикажут, поцелуют и руку, и щеку, и любое другое место по выбору.

А путинский режим избавляется от Поклонской. Девушка, понятно, никогда не была "ума палата", но одного у нее было не отнять - она всегда была безусловно ЖИВОЙ. Это ее и сгубило: система росвласти - это царство зомби, бездушных кукол, и живым там не место.

Ну и можно констатировать, что с "крымской эйфорией" теперь уже покончено официально и окончательно.

Уже на следующий день интрига раскрылась, Поклонская опубликовала пост о своём новом назначении:

Друзья!

Сегодня я назначена на должность советника Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Викторовича Краснова.

Знаю, что будет много добрых пожеланий — заранее благодарю каждого человека за поддержку и интерес к моей службе.

Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных Генеральным прокурором России задач в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре РФ».

Для представителей средств массовой информации сообщаю, что за комментариями следует обращаться в пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ.

Кто-то видит в этом подтверждение того, что Поклонская всё же лояльна режиму и впереди у неё повышение.

Андрей Перла:

Наталья Поклонская назначена помощником генерального прокурарора России. Должность, если кто не понимает, не тупиковая, а в высшей степени карьерная. Привет всем, кто считал, что карера ее закончена в связи с неудачными публичными заявлениями.

Должность карьерная, причем отнюдь не только в рамках прокуратуры. Я бы предположил, что через не слишком продолжительное время мы увидим Поклонскую в новых губерниях. Заместителем полномочного представителя президента, скажем.

Анна Евсеева:

А все за нее так переживали, так переживали, даже кушать не могли. Ой, пропадет девка! Ой, ждем в оппозиции, Ой, бежать надо... ой ей ей, ой ей ей.

Но куда популярнее мнение, что это как раз форма опалы.

Сергей Мардан:

Так себе назначение.

Думаю, что ей предложили посидеть немного на испытательном сроке.

Олег Кашин:

Ну то есть домашний арест

Ксения Собчак:

А что это такое? Политический бартер? Ты не ведешь соцсети, мы даем тебе любимую должность? Все-таки Поклонская очень непредсказуема, такая против толпы попрет и не свернет. Вспомнить хотя бы пенсионную реформу.

Андрей Пивоваров:

Должность в обмен на молчание.

Татьяна Землякова:

Бывшему прокурору Крыма Наталье Поклонской (занявшей достаточно либеральную позицию по войне с Украиной) очень красиво заткнули рот. Теперь она советник генерального прокурора РФ. А значит не может больше вести никакую публичную деятельность вообще.

И это очень забавно.

Помните легендарное заседание совбеза РФ по Украине? Был там один примечательный случай: именно выступление товарища Краснова (генерального прокурора РФ) вырезали из «прямого эфира». Видимо, говорил даже хуже Нарышкина.

Теперь, судя по всему, Краснов с Поклонской будут советоваться, как бы чего лишнего не ляпнуть.

Не прокуратура, а какое-то министерство молчания получается.

Екатерина Винокурова:

Очень жаль и очень глупо, что из публичного поля убирают едва ли не единственного искреннего и порядочного человека в наше время(да, я о Поклонской).

Будем надеяться, что к ней можно будет обращаться в Генпрокуратуре, чтобы помогать людям - например, которых пакуют в СИЗО по безумной статье про фейки о ВС РФ.