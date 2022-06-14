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Комиссия Сената: Трамп "лгал", говоря о фальсификации выборов 2020 года

Видеозапись выступления дочери Дональда Трампа Иванки перед комиссией Конгресса

В понедельник в Вашингтоне прошло второе открытое заседание комиссии Сената, расследующей события 6 января 2020 года, когда толпа сторонников президента Дональда Трампа ворвалась в попытке сорвать сертификацию Конгрессом результатов президентских выборов, на которых победил кандидат Демократической партии Джо Байден.

На заседании в понедельник комиссия представила видеозаписи показаний людей из окружения президента Трампа, имевших отношение к процессу подсчета голосов. Из их заявлений следует, что вопреки их советам в ночь выборов задолго до завершения подсчета голосов Дональд Трамп публично заявил о том, что он одержал победу, а затем продолжал настаивать на своем несмотря на отсутствие доказательств, подтверждавших фальсификацию результатов голосования, способную оказать влияние на их результаты.

"Я подумал, если он (президент Трамп) действительно верит в то, что он говорит, то он оторван от реальности, - заявил комиссии министр юстиции в правительстве Трампа Уильям Барр. - Мое мнение остается прежним: президентские выборы не были объектом фальсификаций". По словам Барра, Дональд Трамп не проявлял никакого интереса к реальным фактам. Барр, в качестве главы министерства юстиции расследовал несколько сигналов о потенциальных нарушениях при подсчете голосов, которые не подтвердились. "Я сказал президенту, что это полная чушь", - настаивает Барр. Глава избирательного штаба Дональда Трампа Билл Степиен рассказал комиссии, что пытался убедить президента Трампа повременить с заявлением о своей победе на выборах, поскольку оснований для такого заявления в ночь выборов не было, однако президент последовал совету своего личного адвоката Рудольфа Джулиани, настаивавшего на необходимости безотлагательного провозглашения победы. По словам людей из окружения президента, находившихся в Белом доме в те часы, Джулиани был единственным, кто призывал Трампа заявить о своей победе. При этом ближайший советник Дональда Трампа Джейсон Миллер говорит, что Джулиани был пьян в ночь президентских выборов.

Цель членов комиссии , о которой они говорили сами, продемонстрировать, что Дональд Трамп сознательно лгал американцам, утверждая что выборы были у него "украдены".

Через несколько часов после окончания слушаний Дональд Трамп обнародовал заявление, в котором он повторил многие из своих обвинений относительно фальсификаций, допущенных при голосовании и подсчете голосов. "Демократы создают свой нарратив о событиях 6 января для того, чтобы отвлечь от более важного факта, заключающегося в том, что выборы 2020 года были сфальсифицированы и украдены", - говорится в заявлении бывшего президента.

Комиссия планирует провести еще несколько публичных заседаний, представляя результаты своего расследования.

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