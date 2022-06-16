В "Проекте" и ФБК вышли расследования о главе "Газпрома" Миллере

Издание "Проект" и соратники Алексея Навального из Фонда борьбы с коррупцией в четверг опубликовали расследования о главе "Газпрома" Алексее Миллере.

По словам главы отдела расследований ФБК Марии Певчих, часть расследования была сделана совместно.

Авторы утверждают, что Миллер и его приближённые причастны к масштабным коррупционным схемам, которые позволяют главе "Газпрома" обогащаться за счёт корпорации.

"Уже больше 15 лет группа офицеров российских спецслужб выполняет секретные бизнес-задания: от раздела имущества ЮКОСа до приобретения долей в самых перспективных активах «Газпрома». Значительная часть роскошного имущества, полученного этой группой «золотых полковников», оказывается в пользовании главы «Газпрома» Алексея Миллера" -утверждает в частности "Проект". ФБК утверждает, что президент России Владимир Путин превратил "Газпром" "в свой бездонный кошелёк".

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