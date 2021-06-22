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"Доказательство" с сайта Минобороны РФ

Минобороны РФ “доработало” “Дополнение к руководству НАТО по оценке рисков химических, биологических и ядерных угроз (AMedP-8(C)) — данные для оценки рисков от воздействия биологических агентов”.

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