"Доказательство" с сайта Минобороны РФ
Минобороны РФ “доработало” “Дополнение к руководству НАТО по оценке рисков химических, биологических и ядерных угроз (AMedP-8(C)) — данные для оценки рисков от воздействия биологических агентов”.
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