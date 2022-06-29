Американский грузовой корабль впервые скорректировал орбиту МКС

Американский грузовой космический корабль Sygnus впервые выполнил операцию по коррекции высоты орбиты международной космической станции (МКС), сообщила производитель корабля корпорация Northrop Grumman.

Операция была осуществлена 27 июня. Состыкованный с МКС в феврале, Sygnus использовал свой основной двигатель для возвращения МКС на ее рабочую орбиту в приблизительно 400 километрах над поверхностью Земли. В течение месяца станция приближается на полтора километра к Земле, поэтому она нуждается в периодической коррекции высоты орбиты. С момента прекращения эксплуатации американских космических челноков Shuttle в 2011 году у США не было возможностей самостоятельно производить эту операцию. Для этого использовались российские космические грузовики Прогресс.

Sygnus начал доставку грузов на орбиту в 2016 году, но в этой роли он используется впервые. "Использование корабля Sygnus в этом качестве позволит поддерживать эксплуатацию МКС", - заявил вице-президент Northrop Grumman Стив Клайн. Соединенные Штаты объявили о намерении продолжать эксплуатировать международную космическую станцию до 2030 года в то время, как Россия может полностью покинуть МКС в 2024 году. В апреле нынешнего года американский космический пилотируемый корабль Space Crew Dragon впервые доставил астронавтов на международную космическую станцию. С использованием корабля Sygnus для коррекции орбиты МКС США получили возможность эксплуатировать станцию самостоятельно.