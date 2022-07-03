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В Париже умер театральный и кинорежиссёр Питер Брук

Питер Брук

Британский театральный и кинорежиссер Питер Брук умер 2 июля в Париже в возрасте 97 лет, сообщает Le Monde.

Брук – один из ведущих представителей авангарда в сценическом искусстве XX века. Он родился в Лондоне в 1925 году семье еврейских эмигрантов из Витебской губернии.

Брук дебютировал в 1943 году с пьесой Кристофера Марло "Доктор Фауст".

Режиссёр получил известность благодаря постановкам пьес Шекспира в Королевском Шекспировском театре. Снял фильмы "Король Лир", "Трагедия Гамлета", "Повелитель", "7 дней. 7 ночей (Модерато кантабиле) ". Два последних фильма были номинированы на Золотую пальмовую ветвь.

В Париже режиссёр основал Международный центр театральных исследований.

Питер Брук – двоюродный брат советского режиссёра Валентина Плучека.

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