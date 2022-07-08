Семье умершего в СИЗО учёного Колкера не возвращают его паспорт

Родственникам новосибирского учёного Дмитрия Колкера, умершего через несколько дней после ареста по делу о госизмене в московском следственно изоляторе "Лефортово", не возвращают его паспорт. Об этом изданию "Вёрстка" рассказал адвокат Александр Федулов, представляющий интересы семьи.
По его словам, семья Колкера подала жалобы во ФСИН и в Следственный комитет, чтобы им отдали документы и тело, чтобы они могли выяснить причины смерти.
О том, что тело Колкера не выдают родственникам, ранее сообщила его дочь. Сын профессора рассказал, что семья должна будет за свой счет транспортировать тело в Новосибирск из Москвы.
- Новосибирский ученый Дмитрий Колкер был арестован 30 июня. Его обвинили в госизмене за чтение лекций в Китае. Профессора забрали из частной клиники, где он находился в тяжелом состоянии с терминальной стадией рака поджелудочной железы. С адвокатом и родственниками ему встретиться не дали. Колкера перевезли в Москву и поместили в СИЗО "Лефортово". Суд в Новосибирске арестовал его на два месяца
- 2 июля ночью он умер в московской больнице, куда его отвезли из изолятора. К врачам его доставили за пару часов до смерти. Родственникам сообщили о его смерти официальной телеграммой.
- Редакция "Тайги.инфо" сообщала, что дело против профессора может быть связано с преследованием научного руководителя Института лазерной физики Сибирского отделения РАН Сергея Багаева по делу о мошенничестве. Журналисты считают, что обвинение Колкера в госизмене может строиться на показаниях обвиняемых по этому уголовному делу.
- За последние пять лет в Сибирском отделении Российской академии наук уголовное преследование инициировали в отношении 12 сотрудников. По данным "Новой газеты", в России за последние 20 лет преследованию и арестам подверглись свыше 30 ученых: их обвиняли в "шпионаже и измене Родине". При этом с 1999 года по указанным статьям не было вынесено ни одного оправдательного приговора.
- Члены неформального академического сообщества "Клуб 1 июля", в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН), потребовали привлечь к ответственности виновных в смерти Дмитрия Колкера.
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