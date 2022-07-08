Семье умершего в СИЗО учёного Колкера не возвращают его паспорт

Родственникам новосибирского учёного Дмитрия Колкера, умершего через несколько дней после ареста по делу о госизмене в московском следственно изоляторе "Лефортово", не возвращают его паспорт. Об этом изданию "Вёрстка" рассказал адвокат Александр Федулов, представляющий интересы семьи.

По его словам, семья Колкера подала жалобы во ФСИН и в Следственный комитет, чтобы им отдали документы и тело, чтобы они могли выяснить причины смерти.

О том, что тело Колкера не выдают родственникам, ранее сообщила его дочь. Сын профессора рассказал, что семья должна будет за свой счет транспортировать тело в Новосибирск из Москвы.