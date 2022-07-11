Падения беспилотников и другие "хлопки" российской пропаганды

Кремлёвские СМИ сообщали о том, что украинская Армия якобы обстреливает территорию России еще до полномасштабного вторжения в Украину: 21 февраля, например, ФСБ России запустила фейк об обстреле “пограничного пункта” в Ростовской области. На видео, которое ФСБ передала российским государственным СМИ, виден разрушенный сарай в редком леске.

Точное расположение этого сарая ФСБ так и не сообщила. По словам пресс-секретаря операции объединённых сил Украины, тогда украинские войска не использовали дальнобойную артиллерию, и те миномёты, которыми пользовались бойцы ООС, до Ростовской области не достреливали.

После вторжения в Украину "захлопало"

После 24 февраля в кремлёвских СМИ пошли сообщения об атаках на Белгородскую, Брянскую и Ростовскую области. Горели нефтебазы, разрушались дома, иногда кто-то даже получал ранения. “Обстреливали” Россию, по словам местных чиновников, из гранатомётов, миномётов, ракет и даже вертолётов. Последние, если верить российским чиновникам, на низкой высоте ночью прилетели из Украины в Белгородскую область, обстреляли цистерны с нефтью и улетели обратно.

Первые сообщения о погибших в ходе “украинских обстрелов” появились 3 июля. По версии российской пропаганды, так Украина мстила за потерянный Лисичанск.

Ночью 3 июля, по словам губернатора Белгородской области, ВСУ якобы выстрелили по Белгороду тремя ракетами “Точка-У”. Все ракеты, по заявлению властей, были сбиты, но обломки одной из них упали на жилой дом.

В интернет попали фотографии этих обломков. И это явно не “Точка-У”. Военные эксперты Conflict Intelligence Team считают, что это первая ступень от ракеты зенитного ракетно-пушечного комплекса “Панцирь”.

В этот же день российская ПВО якобы ещё сбила три украинских беспилотника под Курском. Губернатор Курской области Роман Старовойт выкладывает фотографии обломков у себя в телеграмме, а дальше его цитируют кремлёвские СМИ.

Эти обломки похожи на советский беспилотник ТУ-141 “Стриж” (или ТУ-143, либо ТУ-243 — внешне эти модели похожи друг на друга). О том, что это обломки ТУ-141 или ТУ-143, писали даже кремлёвские СМИ. Но в их версии такими беспилотниками пользуется только Украина. Но это неправда. “Стрижи” и их модификации есть на вооружении и у России. Вот, например, “Стриж” на выставке российской авиации в Жуковском.

Вот еще одна модификация "Стрижа" - российский беспилотник ТУ-143 на форуме “Армия-2019” в Кубинке Московской области.

О производстве беспилотников ТУ-143 и ТУ-243 для российской армии пишет авиаконцерн “Туполев” в своих годовых отчётах. На фотографиях сбитого беспилотника, которые распространяют пропагандисты, нет никаких опознавательных знаков. На более ранних фото из российских пропагандистских медиа украинские беспилотники имели другую окраску.

Вот, например, фотография 2014 года. На ней боевики так называемой “ДНР” отчитываются о том, что они сбили украинский ТУ-143 возле Шахтёрска. Фотографии этого БПЛА потом распространяли российские государственные СМИ. Снимок со страницы ВКонтакте (сейчас закрыта) Геннадия Дубового, одного из бойцов отряда сепаратистов под командованием Арсения Павлова - “Моторолы”.

Неопознанный беспилотник в Таганроге

4 июля российские государственные СМИ сообщали о падении беспилотника на частный дом в Таганроге. Открыто Украину в этом происшествии не обвиняют. СМИ пишут, что расследование всё ещё не выяснило, чей это беспилотник, и напоминают, что Таганрог расположен возле границы с Украиной.

Обломок этого беспилотника сфотографировали и разместили в Телеграме местные жители.

Обломок похож на фрагмент крыла российского беспилотника “Форпост”.

Дальность полёта такого беспилотника, согласно его техническим характеристикам, 150 - 250 км. РИА-Новости сообщали, что беспилотник упал на дом в Таганроге по адресу 15-й Новый переулок, 62. Н это не так, судя по гугл-картам и по видео, которое есть в приведенном выше Телеграм-посте. На видео, которое показывали СМИ и Телеграм-каналы, горит дом 68 на той же улице.

От дома 68 до границы с Украиной, действительно, около 40 километров. Но на момент падения беспилотника прилегающая к ближайшей границе часть Украины уже была под контролем российской армии.

Вот, например, РБК публикует карту захваченных территорий на 7 июля. Они отмечены оранжевым.

Если выстраивать версию, что беспилотник прилетел из Украины, то получится, что он незаметно пролетел около 200 километров через места активных сражений. А если представлять, что он летел оттуда, где нет активных боевых столкновений, то проделанный им путь явно превышает технические возможности. Но строить подобные версии не приходится, потому что “Форпостов” на вооружении ВСУ нет. (Это российская модификация израильского беспилотника Searcher II). Просто упомянем эти расчеты на случай, если расследование ростовского Следственного Комитета придет к выводу, что беспилотник был украинским.