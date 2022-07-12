Я остаюсь, чтобы что? Соцсети о русском роке и политике

Гарик Сукачёв выпустил масштабный проект – совместный клип нескольких десятков рок-музыкантов на песню Анатолия Крупнова "Я остаюсь" (в начале девяностых она была записана группой "Чёрный Обелиск", а потом переиздана под лейблом "Крупский сотоварищи" и в этой версии очень популярна в девяностые годы).
При этом часть аудитории одобряет высказывание как однозначно ура-патриотическое.
Сегодня, когда Instagram, Facebook, Yappy, новые технологии, fake news и всё, что за 20 лет привело нас в абсолютно другой мир, думать о том, что такого уровня музыка ещё появится, наверное, было бы ошибкой. Потому что невозможно вообразить, что другой текст, музыка, мелодика и жажда жизни могут так объединить всех думающих людей в России.
Именно эта песня, которую Гарик Сукачев предложил спеть самым известным рокерам современности, получила настолько точное второе дыхание, что мне кажется — нет песни, которая могла бы лучше передать состояние всех, кто остался в нашей стране.
И да — мы остаёмся.
У Горыныча, конечно, - просто поразительная, феноменальная чуйка "на эпоху". Песню Толи Крупнова он вынул - просто - ай, как вовремя. Она и сама по себе хороша, Толик, кстати, с Горынычем ее и исполнял впервые, - в "Неприкасаемых", если мне склероз не изменяет.
А сейчас - и вовсе идеально "легла". Как раз "на эпоху".
Не отнять...
Прям порадовали!
Орала на весь дом, подпевая😆
Молодцы!
В нашумевшем клипе «Я остаюсь» интересны не только те, кто есть, но и те, кого нет.
Там, конечно же, нет Шевчука.
Там есть Гаркуша, а Лени Фёдорова из «АукцЫона» нет. И не может быть. Равно как и Хавтана из «Браво».
Там нет Армена Григоряна из «Крематория», который, кстати, тоже более чем спокойно отреагировал на «крымнаш», и тогда же перестал вести блог на «Эхо Москвы». Правда, с тех пор я его не слышал, и о нынешней его позиции не осведомлён.
Зато там есть Маргулис, и многие тому удивлены, хотя Маргулис уже в 2014 занял позицию противоположную Макаревичу.
Там есть только одна рэп-группа - «25/17». И, кажется, в России больше нет рэперов первого ряда, которые решились бы хотя бы на такой шаг.
Там нет Никольского и нет Бутусова. Причины могут быть самые разные, на самом деле. О взглядах Никольского и Бутусова мы знаем не очень много. Я кое-что знаю, но не скажу.
Там нет Васильева из «Сплина», и он мог не пойти осмысленно. Васильев пишет Гарри Поттеру письма, что Россия во мгле.
В целом клип действительно показал одну вещь. Раздел идёт не по линии «за спецоперацию» или «против» (музыкантам сложно быть за войну, они ж музыканты) - а по линии: мне стыдно жить в России или - мне не стыдно.
Собрались ребята и сказали: нам не стыдно. Характерно, что задумал всё Гарик Сукачев, ещё в 2015 году записавший в качестве привете Донбассу «Давай закурим!» - а в кадре постоянно Скляр и Галанин, с которыми «всё ясно». И Шнур, записавший с началом спецоперации сразу три сатирических номера по проводу всех, кому «стыдно».
Отличный шаг, короче.
Можно продолжение записать.
Блантера на стихи Исаковского: «А я остаюсь с тобою, родная моя сторона…»
Тем более, что в клипе «Я остаюсь» нет ни Вадима Самойлова, ни Бобунца, ни Джанго. Ну, просто все и не могли вместиться.
На самом деле, нас много. И если б государство не за Серёжей Лазаревым бегало с сачком, а реально смотрело на ситуацию в культуре - оно много интересного для себя открыло бы.
Но, как было сказано выше, патриотизм в России - забава для самозанятых.
А вот другим слушателям формат и пафос кажутся неуместными.
Зачем-то посмотрела видеокавер на замечательную песню «Я остаюсь». Похоже для того, чтобы убедиться, что вся энергетика и харизма идёт от чёрно-белых кадров самого Крупнова. Ты действительно остался в своих песнях и в нас, Толя.
А об остальном говорить не хочу.
Миша Козырев:
КАКИМ ПОЛУЧИЛСЯ КАВЕР?
Лихим, как и задумывалось.
Жги-гуляй во всю душу!
Музыкально там всё точно следует оригиналу кроме трёх вещей: выкриков Шнура "Ча! Ча! Ча!"; мрачных повторов в припеве Андрея Бледного из 25/17 и одну строчку песни Света Сурганова поёт, чуть изменив мелодию, - и это красиво.
ВЫПУЩЕНА ЛИ ПЕСНЯ СПЕЦИАЛЬНО ИМЕННО СЕЙЧАС?
Думаю, нет. Точнее, уверен, что нет. Гарик давно хотел этот замысел осуществить. А Толя Крупнов ещё при жизни дал ему право исполнять эту песню. Да и сделать такую штуку быстро невозможно. Давно хотели, давно делали, сейчас выпустили. И здорово, что Гарик включил в клип планы с Толей. От него глаз не оторвать, и энергией от этих кадров прёт сильнее, чем от всего остального.
В ЧЁМ МОЯ ПРОБЛЕМА С ЭТИМ КЛИПОМ?
Проблема есть огромная и тяжёлая.
Сопряжённая с личными разочарованиями и потерями.
Дело не в песне. Песня-то вообще превосходная.
Написанная Толей в тот момент, когда рушился Советский Союз, путчи шли за путчами, толпы людей уезжали в надежде на новую жизнь, а газеты каждое утро писали о том кошмаре, в который была погружена страна - вязком, безнадёжном, липком кошмаре застоя.
Но появилась надежда.
И для меня эта песня именно о надежде.
В 1994м году вышел альбом "Чёрного обелиска" "Я остаюсь". В 1994м году я принял решение вернуться в Россию после колледжа в Калифорнии.
А сейчас надежды нет. Никакой.
Потому что пройдена страшная черта, и возврата назад не предвидится.
ТАК В ЧЁМ ЖЕ ДЕЛО?
Дело в неуместном контексте.
Мне кажется, выпускать сегодня такой трек - это кощунственно.
Моя страна уничтожает Украину.
Кадры разрушений и зверств, которые там происходят,
не оставят нас до конца жизни.
Каждому придётся ответить на детский вопрос:
"Что ты делал? Где ты был?"
И я честно не знаю, как будут с этим жить участники нового бодрого джем-сейшна под названием "Я остаюсь".
МОЖЕТ, ОНИ НЕ ВЕДАЮТ, ЧТО ТВОРЯТ?
Увы, ведают. Только смотрят на это по-другому.
Сегодня, чтоб не знать правду,
нужно очень хотеть её не знать.
Нужно сознательно от неё отгородиться и не пускать внутрь.
Потому что если впустишь, то ужаснёшься.
И поймёшь, что то, что произошло, - это и твоя ответственность.
И твоя вина.
И жить дальше станет гораздо тяжелее.
И все эти отмазы типа "а чо они сами? а что им можно, а нам нельзя? не всё так однозначно!..." растворятся в людском горе. Которое мы навлекли на абсолютно безвинных людей.
И горевать будет весь земной шар.
А мы, оказавшись в Германии сорок пятого, будем проходить через долгое и мучительное покаяние за содеянное.
И не уверен, что оно нам удастся.
Не пойму, чему эти идиоты и примкнувший к ним Гаркуша так радуются? Истерика какая-то. Напомнило недавний телефонный разговор писателя Никонова с расстригой Охлобыстиным:
- Нам не нужен такой мир, в котором нет нашей победы, Путин не зря про это сказал. И мне радостно, понимаешь! Это такой восторг!
- Тогда вам и себя придется убить, если ракеты запускать ядерные...
- А мы согласны!... У нас сейчас у всех такой подъем! Такое счастье! С божьей помощью. Война с язычниками этими… Мы взорвем этот мир! Мы всех убьем!
Тягостное какое впечатление от клипа Сукачёва и компании на песню Крупнова.
Песню эту я когда-то любила. Она из совсем другого времени и вложено в неё было другое. Тогда она была про надежду и некоторое мужество. Но больше про надежду. Которой теперь, похоже, нет.
Все дело в интонации. И в своевременности.
А теперь, эта разудалая лихость и улыбающиеся лица в нынешнем контексте так чудовищно и отвратительно смотрятся… пир во время чумы какой-то… людоедский пир.
Какая бездарная совковая вакханалия (типа, глубоко отсосём у власти, может кто галочку поставит, корпоров подбросит)
Я вполне допускаю, что коллективная запись к 30-летию песни для исполнителей (по крайней мере, некоторых из них)была ни чем иным, чем записью к 30-летию появления песни и дань ее автору покойному Крупнову. Дальше вписать запись песни в нынешний контекст ничего не стоит (хотя в 1992 году она была вписана совершенно в иной контекст), и мне кажется, что и консервативная и либеральная часть аудитории делает это с пылом. Могу ошибаться, но иногда хочется просто воспринимать факт (30 летие появление песни) и обойтись без интерпретаций.
Шнуров, Скляр, Сурганова, Сукачев, а также казавшиеся адекватными Гаркуша и Маша Макарова приняли участие в оргии пенсов, исполнив песню покойного Крупнова "Я остаюсь".
Более непристойное зрелище сложно себе представить. Отечные лица геронтократов от "русского рока" в паре часов от падения в салат оливье.
Но если вглядеться — перед нами дети. Из того советского детского сада, где набитые клейким компотом и манной кашей, они декларировали стихи под елкой. Выученные унижаться и угождать за небольшой паек или поощрение, сейчас они бесстыдно пляшут на руинах разрушенных городов и костях жертв.
В сущности, русский рок, за редким исключением, это курируемая комсомолом или даже напрямую культотделом КГБ среда, в которой выращивали "народных трибунов" для управления массовым бессознательным. Другое дело, что у нынешних кураторов полностью отсутствуют чувство времени и эстетический вкус. Непонятно кто это слушает и в какой среде это популярно. Похоже, все это делается просто для отчетности и распила.
Поэтому Z-концерт выглядел очень вымучено. Сравните с концертами начала 90-х, когда неистовствовали стадионы, и вы поймете всю беспомощность сделанного сейчас.
Неожиданно очень важным стал вопрос о том, что бы сейчас сказал тот или иной из не доживших до 24-го февраля кумиров. Летов, Высоцкий, Цой… «Хорошо, что не дожил до такого», - часто слышится об очень многих. Я так стараюсь не думать, но мерзкая мыслишка проскакивает: «Летов был возмущен бомбежками Сербии в 1999-м, а что бы он сказал сейчас? А Высоцкий, «Солдат группы «Центр» которого мерзостный Z-поэт Караулов в своем ЖЖ каким-то образом присоединил к героическому канону российской армии в Украине? А не могли бы уже немолодого сейчас Цоя вдохновить случившиеся перемены?». Мысли эти посещают не одного меня. Буквально за пару дней я прочитал текст Кати Марголис о Бродском и его ужасном и к счастью не опубликованном стихотворении «На независимость Украины» и неслучайно выложенную одним из френдов стенограмму Лиссабонской конференции, состоявшейся в 1988-м и посвященной русской литературе, где тот же Бродский, Толстая, Аннинский никак не могли отказаться от снисходительного и высокомерного отношения ко всему на запад от Петербурга и до Берлинской стены, и лишь Довлатов (какая же радость и счастье) понимал, что самое главное - покаяние. А что они сказали бы 25-го февраля 2022-го?
Про Крупнова я тоже часто думаю. Увы, не я один. Группа русских рокеров решила вложить новый смысл в своего рода гимн 90-х «Я остаюсь». Песня, записанная до Чечни, во время разрухи и криминала начала девяностых, на мой взгляд полна оптимизма. Я был слишком маленьким, чтобы это понять, но, думаю, слова «И пусть я немного боюсь, но я остаюсь, чтобы жить» неплохо отражали то, что чувствовали мои родители, которые несомненно могли уехать, но остались, веря, что «здесь есть шанс, пускай один из десяти». Но потом были и осень 1993-го, и новый год 1994-го, «выборы» 1996-го, коробки из-под ксерокса, дирижирование оркестром в Берлине, «не так сели» и, наконец, «я устал, я ухожу». Сказать, что бы делал и где бы был сейчас Крупнов (извечное «с кем вы, мастера культуры»), я не берусь, но то, что перепетая поддержавшими войну музыкантами песня потеряла изначальный смысл, я уверен. Главное и единственное достоинство этого клипа - последняя треть, где перечисляются все поучаствовавшие в кавере музыканты, ведь выловить всех в псевдоэстетическом мелькании было бы слишком трудно. Меня всегда коробило от термина «говнорокеры», но теперь у него появилась своя четкая («мы поименно вспомним всех») ниша.
при всей моей любви к отдельным песням группы «аукцыон», мне никогда не приходило в голову, что гаркуша — мой моральный камертон.
но если кому-то это все же интересно, насколько кавер на «я остаюсь» это искренний порыв, а насколько попросили, то надо, мне кажется, не гадать, когда музыканты решили записать новую версию старой песни, а поинтересоваться, кто всю эту музыку оплачивает: со студией наверняка и так можно было договориться, а вот снять клип стоит денег, аренда оборудования стоит денег, свет стоит денег и так далее.
это условная маша макарова может прийти на съемку бесплатно, прервав свой плотный гастрольный график. осветители же таких слабостей лишены, у них посменная оплата и переработки.
кто все это оплатил, тот все это и заказал, все просто.
(и если это были сами музыканты, у которых из-за короны и концертов толком не было последние пару лет, я буду немного удивлён)
посмотрела клип к песне "Я остаюсь", которую спели Гарик Сукачев, Шнуров & Сo
подумалось, что большинство из нас объединяет желание/мечта гордиться этой страной
- тех, кто уехал, и тех, кто остался,
тех, кто за и против..
а разделяет то, каким способом, с какой интонацией друг к другу и к миру мы идем/лежим в сторону этой мечты
так вот, если про интонацию, лихая бравада этой песни мне сейчас кажется несвоевременной
да и географический водораздел кажется неверным.
а мечта то общая, нет?
Ещё один сюжет, связанный с рок-музыкой: группу "Би-2" освистали на выступлении после Суперкубка России по футболу, что некоторыми, опять же, было воспринято как кара за антивоенную позицию музыкантов.
Би-2 хорошенько освистали, причём болельщики обеих команд! И это радует! 😀
Осталось понять, кто конкретно пролоббировал их участие. Что думаете?
Таков результат отказа группы выступать на концерте под буквой Z. Уверена, музыканты теперь чувствуют себя несправедливо оплёванными, мучениками, пострадавшими за правду. Странно только, что они до сих пор не поняли - теперь в России с ними так будет всегда. И ещё более странно, что этого не понимают организаторы мероприятий
Но остается открытым вопрос, что за высокопоставленная русофобская тварь продавила их концерт в Питере? Причем это сделано нагло, напоказ, несмотря на огласку и общественное мнение.
Пошли вон, твари! Так скандировал стадион Зенит в Питере 5ой колонне предателей, которых полно сидит в российской власти.
Формально это было скандирование гнева группе Би 2, которая против СВО и которую пригласили выступать на суперкубке по футболу. Но не обманывайтесь, - фактически это был громкий голос из народной массы тем, кто готов сдать Россию Западу, чтобы защитить свои миллионы. Именно опираясь на это "пошли вон, твари", Путин в любой момент может начать чистку российских элит. И это вызовет взрыв его популярности, взрыв энтузиазма. Именно тем, кто хочет "договорняк " с Западом и все время готов на "шаги доброй воли" и кричали "пошли вон, твари!" тысячи людей.
При этом есть мнение, что проблема просто надумана.
Ну и чушь.
Освистывали Би 2 исключительно болельщики Зенита, и лишь потому, что группа вышла в шарфах Спартака.
Пропагандисты опять выдают желаемое за действительное
В реальности надо быть просто идиотом, чтобы не заметить на Леве шарф "Спартака", который до этого проиграл "Зениту" 0:4.
Выступать должен был Шнур, а не "Би-2", но замена случилось в последний момент из-за позиции питерской власти. Известно же, что Шнур не любит Беглова по просьбе сейчас главного его врага Евгения Пригожина.
Похоже, что вчера Би-2 свистели все-таки именно зенитовские фанаты и именно из-за шарфа. А те, кто хочет закенселить артистов (отказавшихся выступать под Z-лозунгами), пытаются выставить это как реакцию на их позицию.
Минутка хватит врать.
Хватит врать, журналистки обоего пола. Стыдитесь, если есть чем. Ваше Би-2 освистали как предателей, а не из-за какого не шарфика.
Я понимаю жалкую попытку перевести стрелки на межклубность, но кого вы пытаетесь развести?
Все же всё видели.
Наконец-то проснулось наше гражданское общество. Нет, оно не появилось. Оно было, просто молчало. Теперь я каждый день вижу россиян. Настоящих, искренних, говорящих открыто, действующих во благо.
То, что освистали Би-2 на стадионе в Питере - это позиция. Позиция гражданская. Не верю, что только шарф сыграл роль. То, что дали освистать Би-2 - это позиция. Позиция какой-то властной группы лиц, мол, они же не уехали, значит, не совсем предатели, и можно аккуратно с ними заигрывать. Нет! Так уже не пойдет. Гражданское общество вам не позволит.
Это гражданское общество собирает деньги нашим воинам на Донбассе.
Это гражданское общество собирает деньги раненным и беженцам, семьям погибших и детским домам.
Гражданское общество больше не хочет видеть лицемерные рожи по телевизору. Оно не прощает предательства и побега из страны за лучшей жизнью.
Гражданское общество больше не терпит преклонения перед Западом. И вопрос не в покупке вещей, а в погоне за тряпками и помещение этих тряпок, сковородок, кофейных стаканчиков выше интересов страны и народа.
Гражданское общество возмущает заигрывание с лицемерами и предателями. Никогда не будут управлять общественным мнением те, кому стыдно быть гражданами России, русскими.
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