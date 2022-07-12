Я остаюсь, чтобы что? Соцсети о русском роке и политике

Гарик Сукачёв выпустил масштабный проект – совместный клип нескольких десятков рок-музыкантов на песню Анатолия Крупнова "Я остаюсь" (в начале девяностых она была записана группой "Чёрный Обелиск", а потом переиздана под лейблом "Крупский сотоварищи" и в этой версии очень популярна в девяностые годы).

При этом часть аудитории одобряет высказывание как однозначно ура-патриотическое.

Тина Канделаки:

Сегодня, когда Instagram, Facebook, Yappy, новые технологии, fake news и всё, что за 20 лет привело нас в абсолютно другой мир, думать о том, что такого уровня музыка ещё появится, наверное, было бы ошибкой. Потому что невозможно вообразить, что другой текст, музыка, мелодика и жажда жизни могут так объединить всех думающих людей в России.

Именно эта песня, которую Гарик Сукачев предложил спеть самым известным рокерам современности, получила настолько точное второе дыхание, что мне кажется — нет песни, которая могла бы лучше передать состояние всех, кто остался в нашей стране.

И да — мы остаёмся.

Дмитрий Лекух:

У Горыныча, конечно, - просто поразительная, феноменальная чуйка "на эпоху". Песню Толи Крупнова он вынул - просто - ай, как вовремя. Она и сама по себе хороша, Толик, кстати, с Горынычем ее и исполнял впервые, - в "Неприкасаемых", если мне склероз не изменяет.

А сейчас - и вовсе идеально "легла". Как раз "на эпоху".

Не отнять...

Юлия Витязева:

Прям порадовали!

Орала на весь дом, подпевая😆

Молодцы!

Захар Прилепин:

В нашумевшем клипе «Я остаюсь» интересны не только те, кто есть, но и те, кого нет.

Там, конечно же, нет Шевчука.

Там есть Гаркуша, а Лени Фёдорова из «АукцЫона» нет. И не может быть. Равно как и Хавтана из «Браво».

Там нет Армена Григоряна из «Крематория», который, кстати, тоже более чем спокойно отреагировал на «крымнаш», и тогда же перестал вести блог на «Эхо Москвы». Правда, с тех пор я его не слышал, и о нынешней его позиции не осведомлён.

Зато там есть Маргулис, и многие тому удивлены, хотя Маргулис уже в 2014 занял позицию противоположную Макаревичу.

Там есть только одна рэп-группа - «25/17». И, кажется, в России больше нет рэперов первого ряда, которые решились бы хотя бы на такой шаг.

Там нет Никольского и нет Бутусова. Причины могут быть самые разные, на самом деле. О взглядах Никольского и Бутусова мы знаем не очень много. Я кое-что знаю, но не скажу.

Там нет Васильева из «Сплина», и он мог не пойти осмысленно. Васильев пишет Гарри Поттеру письма, что Россия во мгле.

В целом клип действительно показал одну вещь. Раздел идёт не по линии «за спецоперацию» или «против» (музыкантам сложно быть за войну, они ж музыканты) - а по линии: мне стыдно жить в России или - мне не стыдно.

Собрались ребята и сказали: нам не стыдно. Характерно, что задумал всё Гарик Сукачев, ещё в 2015 году записавший в качестве привете Донбассу «Давай закурим!» - а в кадре постоянно Скляр и Галанин, с которыми «всё ясно». И Шнур, записавший с началом спецоперации сразу три сатирических номера по проводу всех, кому «стыдно».

Отличный шаг, короче.

Можно продолжение записать.

Блантера на стихи Исаковского: «А я остаюсь с тобою, родная моя сторона…»

Тем более, что в клипе «Я остаюсь» нет ни Вадима Самойлова, ни Бобунца, ни Джанго. Ну, просто все и не могли вместиться.

На самом деле, нас много. И если б государство не за Серёжей Лазаревым бегало с сачком, а реально смотрело на ситуацию в культуре - оно много интересного для себя открыло бы.

Но, как было сказано выше, патриотизм в России - забава для самозанятых.

А вот другим слушателям формат и пафос кажутся неуместными.

Елена Карпова:

Зачем-то посмотрела видеокавер на замечательную песню «Я остаюсь». Похоже для того, чтобы убедиться, что вся энергетика и харизма идёт от чёрно-белых кадров самого Крупнова. Ты действительно остался в своих песнях и в нас, Толя.

А об остальном говорить не хочу.

Миша Козырев:



КАКИМ ПОЛУЧИЛСЯ КАВЕР?

Лихим, как и задумывалось.

Жги-гуляй во всю душу!

Музыкально там всё точно следует оригиналу кроме трёх вещей: выкриков Шнура "Ча! Ча! Ча!"; мрачных повторов в припеве Андрея Бледного из 25/17 и одну строчку песни Света Сурганова поёт, чуть изменив мелодию, - и это красиво.

ВЫПУЩЕНА ЛИ ПЕСНЯ СПЕЦИАЛЬНО ИМЕННО СЕЙЧАС?

Думаю, нет. Точнее, уверен, что нет. Гарик давно хотел этот замысел осуществить. А Толя Крупнов ещё при жизни дал ему право исполнять эту песню. Да и сделать такую штуку быстро невозможно. Давно хотели, давно делали, сейчас выпустили. И здорово, что Гарик включил в клип планы с Толей. От него глаз не оторвать, и энергией от этих кадров прёт сильнее, чем от всего остального.

В ЧЁМ МОЯ ПРОБЛЕМА С ЭТИМ КЛИПОМ?

Проблема есть огромная и тяжёлая.

Сопряжённая с личными разочарованиями и потерями.

Дело не в песне. Песня-то вообще превосходная.

Написанная Толей в тот момент, когда рушился Советский Союз, путчи шли за путчами, толпы людей уезжали в надежде на новую жизнь, а газеты каждое утро писали о том кошмаре, в который была погружена страна - вязком, безнадёжном, липком кошмаре застоя.

Но появилась надежда.

И для меня эта песня именно о надежде.

В 1994м году вышел альбом "Чёрного обелиска" "Я остаюсь". В 1994м году я принял решение вернуться в Россию после колледжа в Калифорнии.

А сейчас надежды нет. Никакой.

Потому что пройдена страшная черта, и возврата назад не предвидится.

ТАК В ЧЁМ ЖЕ ДЕЛО?

Дело в неуместном контексте.

Мне кажется, выпускать сегодня такой трек - это кощунственно.

Моя страна уничтожает Украину.

Кадры разрушений и зверств, которые там происходят,

не оставят нас до конца жизни.

Каждому придётся ответить на детский вопрос:

"Что ты делал? Где ты был?"

И я честно не знаю, как будут с этим жить участники нового бодрого джем-сейшна под названием "Я остаюсь".

МОЖЕТ, ОНИ НЕ ВЕДАЮТ, ЧТО ТВОРЯТ?

Увы, ведают. Только смотрят на это по-другому.

Сегодня, чтоб не знать правду,

нужно очень хотеть её не знать.

Нужно сознательно от неё отгородиться и не пускать внутрь.

Потому что если впустишь, то ужаснёшься.

И поймёшь, что то, что произошло, - это и твоя ответственность.

И твоя вина.

И жить дальше станет гораздо тяжелее.

И все эти отмазы типа "а чо они сами? а что им можно, а нам нельзя? не всё так однозначно!..." растворятся в людском горе. Которое мы навлекли на абсолютно безвинных людей.

И горевать будет весь земной шар.

А мы, оказавшись в Германии сорок пятого, будем проходить через долгое и мучительное покаяние за содеянное.

И не уверен, что оно нам удастся.

Андрей Лошак:

Не пойму, чему эти идиоты и примкнувший к ним Гаркуша так радуются? Истерика какая-то. Напомнило недавний телефонный разговор писателя Никонова с расстригой Охлобыстиным:

- Нам не нужен такой мир, в котором нет нашей победы, Путин не зря про это сказал. И мне радостно, понимаешь! Это такой восторг!

- Тогда вам и себя придется убить, если ракеты запускать ядерные...

- А мы согласны!... У нас сейчас у всех такой подъем! Такое счастье! С божьей помощью. Война с язычниками этими… Мы взорвем этот мир! Мы всех убьем!

Татьяна Трубникова:

Тягостное какое впечатление от клипа Сукачёва и компании на песню Крупнова.

Песню эту я когда-то любила. Она из совсем другого времени и вложено в неё было другое. Тогда она была про надежду и некоторое мужество. Но больше про надежду. Которой теперь, похоже, нет.

Все дело в интонации. И в своевременности.

А теперь, эта разудалая лихость и улыбающиеся лица в нынешнем контексте так чудовищно и отвратительно смотрятся… пир во время чумы какой-то… людоедский пир.

Виталий Копьев:

Какая бездарная совковая вакханалия (типа, глубоко отсосём у власти, может кто галочку поставит, корпоров подбросит)

Наталия Геворкян:

Я вполне допускаю, что коллективная запись к 30-летию песни для исполнителей (по крайней мере, некоторых из них)была ни чем иным, чем записью к 30-летию появления песни и дань ее автору покойному Крупнову. Дальше вписать запись песни в нынешний контекст ничего не стоит (хотя в 1992 году она была вписана совершенно в иной контекст), и мне кажется, что и консервативная и либеральная часть аудитории делает это с пылом. Могу ошибаться, но иногда хочется просто воспринимать факт (30 летие появление песни) и обойтись без интерпретаций.

Алина Витухновская:

Шнуров, Скляр, Сурганова, Сукачев, а также казавшиеся адекватными Гаркуша и Маша Макарова приняли участие в оргии пенсов, исполнив песню покойного Крупнова "Я остаюсь".

Более непристойное зрелище сложно себе представить. Отечные лица геронтократов от "русского рока" в паре часов от падения в салат оливье.

Но если вглядеться — перед нами дети. Из того советского детского сада, где набитые клейким компотом и манной кашей, они декларировали стихи под елкой. Выученные унижаться и угождать за небольшой паек или поощрение, сейчас они бесстыдно пляшут на руинах разрушенных городов и костях жертв.

В сущности, русский рок, за редким исключением, это курируемая комсомолом или даже напрямую культотделом КГБ среда, в которой выращивали "народных трибунов" для управления массовым бессознательным. Другое дело, что у нынешних кураторов полностью отсутствуют чувство времени и эстетический вкус. Непонятно кто это слушает и в какой среде это популярно. Похоже, все это делается просто для отчетности и распила.

Поэтому Z-концерт выглядел очень вымучено. Сравните с концертами начала 90-х, когда неистовствовали стадионы, и вы поймете всю беспомощность сделанного сейчас.

Евгений Пинелис:

Неожиданно очень важным стал вопрос о том, что бы сейчас сказал тот или иной из не доживших до 24-го февраля кумиров. Летов, Высоцкий, Цой… «Хорошо, что не дожил до такого», - часто слышится об очень многих. Я так стараюсь не думать, но мерзкая мыслишка проскакивает: «Летов был возмущен бомбежками Сербии в 1999-м, а что бы он сказал сейчас? А Высоцкий, «Солдат группы «Центр» которого мерзостный Z-поэт Караулов в своем ЖЖ каким-то образом присоединил к героическому канону российской армии в Украине? А не могли бы уже немолодого сейчас Цоя вдохновить случившиеся перемены?». Мысли эти посещают не одного меня. Буквально за пару дней я прочитал текст Кати Марголис о Бродском и его ужасном и к счастью не опубликованном стихотворении «На независимость Украины» и неслучайно выложенную одним из френдов стенограмму Лиссабонской конференции, состоявшейся в 1988-м и посвященной русской литературе, где тот же Бродский, Толстая, Аннинский никак не могли отказаться от снисходительного и высокомерного отношения ко всему на запад от Петербурга и до Берлинской стены, и лишь Довлатов (какая же радость и счастье) понимал, что самое главное - покаяние. А что они сказали бы 25-го февраля 2022-го?

Про Крупнова я тоже часто думаю. Увы, не я один. Группа русских рокеров решила вложить новый смысл в своего рода гимн 90-х «Я остаюсь». Песня, записанная до Чечни, во время разрухи и криминала начала девяностых, на мой взгляд полна оптимизма. Я был слишком маленьким, чтобы это понять, но, думаю, слова «И пусть я немного боюсь, но я остаюсь, чтобы жить» неплохо отражали то, что чувствовали мои родители, которые несомненно могли уехать, но остались, веря, что «здесь есть шанс, пускай один из десяти». Но потом были и осень 1993-го, и новый год 1994-го, «выборы» 1996-го, коробки из-под ксерокса, дирижирование оркестром в Берлине, «не так сели» и, наконец, «я устал, я ухожу». Сказать, что бы делал и где бы был сейчас Крупнов (извечное «с кем вы, мастера культуры»), я не берусь, но то, что перепетая поддержавшими войну музыкантами песня потеряла изначальный смысл, я уверен. Главное и единственное достоинство этого клипа - последняя треть, где перечисляются все поучаствовавшие в кавере музыканты, ведь выловить всех в псевдоэстетическом мелькании было бы слишком трудно. Меня всегда коробило от термина «говнорокеры», но теперь у него появилась своя четкая («мы поименно вспомним всех») ниша.

Владимир Гуриев:

при всей моей любви к отдельным песням группы «аукцыон», мне никогда не приходило в голову, что гаркуша — мой моральный камертон.

но если кому-то это все же интересно, насколько кавер на «я остаюсь» это искренний порыв, а насколько попросили, то надо, мне кажется, не гадать, когда музыканты решили записать новую версию старой песни, а поинтересоваться, кто всю эту музыку оплачивает: со студией наверняка и так можно было договориться, а вот снять клип стоит денег, аренда оборудования стоит денег, свет стоит денег и так далее.

это условная маша макарова может прийти на съемку бесплатно, прервав свой плотный гастрольный график. осветители же таких слабостей лишены, у них посменная оплата и переработки.

кто все это оплатил, тот все это и заказал, все просто.

(и если это были сами музыканты, у которых из-за короны и концертов толком не было последние пару лет, я буду немного удивлён)

Настасья Свердликова:

посмотрела клип к песне "Я остаюсь", которую спели Гарик Сукачев, Шнуров & Сo

подумалось, что большинство из нас объединяет желание/мечта гордиться этой страной

- тех, кто уехал, и тех, кто остался,

тех, кто за и против..

а разделяет то, каким способом, с какой интонацией друг к другу и к миру мы идем/лежим в сторону этой мечты

так вот, если про интонацию, лихая бравада этой песни мне сейчас кажется несвоевременной

да и географический водораздел кажется неверным.

а мечта то общая, нет?

Ещё один сюжет, связанный с рок-музыкой: группу "Би-2" освистали на выступлении после Суперкубка России по футболу, что некоторыми, опять же, было воспринято как кара за антивоенную позицию музыкантов.

Сергей Карякин:

Би-2 хорошенько освистали, причём болельщики обеих команд! И это радует! 😀

Осталось понять, кто конкретно пролоббировал их участие. Что думаете?

Марина Ахмедова:

Таков результат отказа группы выступать на концерте под буквой Z. Уверена, музыканты теперь чувствуют себя несправедливо оплёванными, мучениками, пострадавшими за правду. Странно только, что они до сих пор не поняли - теперь в России с ними так будет всегда. И ещё более странно, что этого не понимают организаторы мероприятий

Сергей Колясников:

Но остается открытым вопрос, что за высокопоставленная русофобская тварь продавила их концерт в Питере? Причем это сделано нагло, напоказ, несмотря на огласку и общественное мнение.

Сергей Марков:

Пошли вон, твари! Так скандировал стадион Зенит в Питере 5ой колонне предателей, которых полно сидит в российской власти.

Формально это было скандирование гнева группе Би 2, которая против СВО и которую пригласили выступать на суперкубке по футболу. Но не обманывайтесь, - фактически это был громкий голос из народной массы тем, кто готов сдать Россию Западу, чтобы защитить свои миллионы. Именно опираясь на это "пошли вон, твари", Путин в любой момент может начать чистку российских элит. И это вызовет взрыв его популярности, взрыв энтузиазма. Именно тем, кто хочет "договорняк " с Западом и все время готов на "шаги доброй воли" и кричали "пошли вон, твари!" тысячи людей.

При этом есть мнение, что проблема просто надумана.

Кирилл Гончаров:

Ну и чушь.

Освистывали Би 2 исключительно болельщики Зенита, и лишь потому, что группа вышла в шарфах Спартака.

Пропагандисты опять выдают желаемое за действительное

Кирилл Шулика:

В реальности надо быть просто идиотом, чтобы не заметить на Леве шарф "Спартака", который до этого проиграл "Зениту" 0:4.

Выступать должен был Шнур, а не "Би-2", но замена случилось в последний момент из-за позиции питерской власти. Известно же, что Шнур не любит Беглова по просьбе сейчас главного его врага Евгения Пригожина.

Ксения Собчак:

Похоже, что вчера Би-2 свистели все-таки именно зенитовские фанаты и именно из-за шарфа. А те, кто хочет закенселить артистов (отказавшихся выступать под Z-лозунгами), пытаются выставить это как реакцию на их позицию.

Виктор Мараховский:

Минутка хватит врать.

Хватит врать, журналистки обоего пола. Стыдитесь, если есть чем. Ваше Би-2 освистали как предателей, а не из-за какого не шарфика.

Я понимаю жалкую попытку перевести стрелки на межклубность, но кого вы пытаетесь развести?

Все же всё видели.

Анастасия Кашеварова:

Наконец-то проснулось наше гражданское общество. Нет, оно не появилось. Оно было, просто молчало. Теперь я каждый день вижу россиян. Настоящих, искренних, говорящих открыто, действующих во благо.

То, что освистали Би-2 на стадионе в Питере - это позиция. Позиция гражданская. Не верю, что только шарф сыграл роль. То, что дали освистать Би-2 - это позиция. Позиция какой-то властной группы лиц, мол, они же не уехали, значит, не совсем предатели, и можно аккуратно с ними заигрывать. Нет! Так уже не пойдет. Гражданское общество вам не позволит.

Это гражданское общество собирает деньги нашим воинам на Донбассе.

Это гражданское общество собирает деньги раненным и беженцам, семьям погибших и детским домам.

Гражданское общество больше не хочет видеть лицемерные рожи по телевизору. Оно не прощает предательства и побега из страны за лучшей жизнью.

Гражданское общество больше не терпит преклонения перед Западом. И вопрос не в покупке вещей, а в погоне за тряпками и помещение этих тряпок, сковородок, кофейных стаканчиков выше интересов страны и народа.

Гражданское общество возмущает заигрывание с лицемерами и предателями. Никогда не будут управлять общественным мнением те, кому стыдно быть гражданами России, русскими.