Washington Post: Россия отказывается вернуть более 400 авиалайнеров

Российские компании отказываются вернуть более четырехсот пассажирских самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний и законные владельцы воздушных судов сомневаются в том, что им удастся возвратить их, пишет газета Washington Post.

Газета приводит данные, согласно которым из 515 самолетов, находившихся в лизинге в момент объявления санкций против России за ее вторжение в Украину, лизингодатели смогли вернуть лишь около 80 самолетов. По словам собеседников газеты, владельцы пришли к выводу, что им не удастся вернуть подавляющее число лайнеров, находящихся сейчас в России. Сумма страховых претензий, предъявленных страховым компаниям, уже достигла 10 миллиардов долларов. Проблемы возникли не только с возвращением самолетов, но и с возвращением авиационных двигателей, которые также сдавались в аренду российским компаниям.

Газета рассказывает о попытке принудительного возвращения самолета Аэрофлота, задержанного в Шри Ланке по требованию ирландской лизинговой компании AerCap, закончившейся неудачей после того, как Москва пригрозила властям страны прекращением поставок нефти и серьезными дипломатическими осложнениями. Простоявший несколько дней в аэропорту Коломбо, Airbus 330-300 получил разрешение на вылет в Москву и сейчас совершает рейсы в Киргизию.

Санкции против авиационного сектора России беспрецедентны по масштабу. К ним присоединились 37 стран Европы, Северной Америки и Азии. В дополнение к запрету лизинга и продажи самолетов российским компаниям был практически полностью запрещен экспорт запчастей, программного обеспечения и техобслуживание самолетов, эксплуатируемых российскими компаниями. Потенциально, подобные санкции способны подорвать систему воздушных пассажирских перевозок в России, поскольку больше половины парка коммерческих самолетов в России составляют самолеты, взятые в лизинг у иностранных компаний, а западные двигатели и другое оборудование используется на некоторых моделях российского производства. В марте президент России Владимир Путин издал указ, позволяющий российским компаниям использовать самолеты, взятые в лизинг, для эксплуатации на внутрироссийских линиях