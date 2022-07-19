Промоутеры прописали в договорах с артистами запрет на слова о политике

Концертные агентства начали включать в договоры с российскими артистами пункты, которые запрещают им делать политические заявления со сцены. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей двух агентств и концертного директора нескольких групп. Информацию подтвердили гендиректор TCI Эдуард Ратников и директор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич.

Издание также ссылается на копию договора с одной из российских групп. В контракте прописан пункт, согласно которому исполнитель "обязуется избегать любых политических тем при проведении концерта". В документе отдельно оговаривается, что артист не может "распространять не соответствующую действительности информацию о ходе специальной военной операции на Украине любым способом, включая аудиовизуальный ".

Артистам также запрещено использовать государственные символы Украины и другие символы, которые могут сформировать "неправильные выводы о целях и задачах Вооруженных сил России в Украине".

При нарушении условий договора, в том числе если концерт будет отменен или перенесён, музыканту придется за свой счет компенсировать расходы. В контракте также прописан штраф в 500 тысяч рублей, который надо оплатить в течение трех дней.



В договорах с некоторыми артистами может быть прописан запрет на политические высказывания не только со сцены, но и во время рекламной кампании конкретного концерта или тура, рассказал еще один источник РБК. Запрет может касаться соцсетей, интервью и общения с поклонниками.