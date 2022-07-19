"Российской армией командует генерал Шаблон". Чудеса HIMARS

Информационный дайджест «Время Свободы» 19 июля

Антоновский мост через Днепр в Херсоне поврежден ракетным ударом ВСУ. Переменят ли ситуацию на фронте системы залпового огня HIMARS?

На "гробовые" деньги за смерть сына купили белую "Ладу". Сюжет "Вестей недели" изумил блогеров

Прощание с Дмитрием Колкером – ученым, которого убила ФСБ, отправив в тюрьму из больницы

Коронавирус наступает, пугающие цифры свидетельствуют о стремительном накате новой волны

Харьковский художник Микола Ридный – о своих впечатлениях от родного города, разрушенном обстрелами

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