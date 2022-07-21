"15 тысяч – нижняя оценка". Потери России в ходе вторжения

Информационный дайджест "Время Свободы" 21 июля

Директор ЦРУ Уильям Бернс во время выступления на Форуме по безопасности в Аспене оценил российские потери в ходе вторжения в Украину в 15 тысяч убитых и, возможно, в три раза больше раненых. Оценку в 15 тысяч убитых российских военных министр обороны Великобритании Бен Уоллес давал еще в конце апреля, а месяц спустя то же количество предполагаемых погибших назвала британская разведка. Вообще оценки российских потерь лежат в диапазоне между данными российского Минобороны – меньше полутора тысяч убитыми по состоянию на 25 марта, а более поздних данных не было, и данными Украинского Генштаба – почти 39 тысяч на 20 июля. "Медиазона" и Би-би-си провели свое расследование и смогли подтвердить гибель 4670 российских военных в период с 24 февраля по 15 июля.

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов считает, что оценка ЦРУ это нижняя граница реального числа погибших российских военных. Если учитывать потери "ЛДНР" и частных военных компаний, потери российской стороны, считает Михайлов, могли составить до 22 тысяч убитыми.

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Украинские военные продолжают обстреливать Антоновский мост через Днепр в оккупированном Херсоне. Движение грузового автотранспорта по поврежденному мосту "временно ограничено". Грузовые автомобили должны будут ехать через другой ближайший мост в районе Каховской ГЭС в 85 километрах от Херсона. Если Антоновский мост будет полностью разбит, российские военные на правобережной части Херсонской области фактически окажутся отрезанными от своей основной группировки. Альтернативные маршруты идут через находящийся неподалеку железнодорожный мост и тот, что около Каховской ГЭС.

Полковник СБУ, депутат Верховной рады Роман Костенко объяснил в интервью телеканалу "Настоящее время", что цель обстрелов – отрезать группировку российских сил на западном берегу Днепра от снабжения. Мост может в будущем понадобиться и самим ВСУ, но, по славам Костенко, военные действия планируются шаг за шагом.

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Существующая с 1991 года газета "Арсеньевские вести" имеет репутацию практически единственного независимого издания в Приморье. Закрыть газету и посадить ее главного редактора Ирину Гребневу пытаются с начала 2000-х. Теперь издание преследуют за антивоенную позицию. За тексты, связанные с войной в Украине, главному редактору приморской газеты "Арсеньевские вести" Ирине Гребневой уже выписали три штрафа на сумму свыше 200 тысяч рублей, оплачивать которые она не собирается, чтобы ее деньги не пошли на военные действия. Гребнева говорит, что число подписчиков газеты после начала войны заметно снизилось, и винит в провоенных настроениях многих жителей Приморья телевизионную пропаганду.

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Владимир Путин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени", пообещал "в ближайшие часы" дать указание Минсельхозу развивать производство напитка иван-чай. С таким предложением выступил Александр Хлынов из союза производителей иван-чая. Путин признался, что не знает, что такое иван-чай. "Это гриб такой, что ли?" – спросил он, но при этом высказал уверенность в том, что он "наверняка полезнее, чем какая-нибудь кока-кола: там одна химия".

Ботаник и журналист Павел Лобков объясняет, что иван-чай – обычная сорная трава без аромата и полезных свойств, а употребление в пищу дикорастущих растений – распространенная практика в тяжелые времена. Шансов заменить кока-колу у иван-чая немного.