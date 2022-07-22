Украинцы живут под бомбами, россияне стараются об этом не думать

Информационный дайджест "Время Свободы" 22 июля

Город Северск на востоке Украины, за который уже три недели идут бои, находится в десяти километрах от захваченного российскими военными Лисичанска. Все это время из Северска эвакуируют население. С каждым днем обстрелы города становятся интенсивней, а количество жертв среди гражданских увеличивается. Репортаж корреспондента Настоящего Времени Бориса Сачалко.

Соединённые Штаты и их союзники рассматривают возможность предоставления Украине новых военных самолетов, произведенных западными фирмами и организации подготовки украинских летчиков для эксплуатации этой техники. Об этом в среду заявил начальник штаба американских военно-воздушных сил генерал Чарльз Браун. Авиационный эксперт Валерий Романенко обсудил эту новость в беседе с корреспондентом Настоязего времени Игорем Севрюгиным.

В России в начале года летало свыше тысячи самолетов гражданской авиации, включая малую и региональную, и более 90 процентов пассажирского потока приходилось на авиалайнеры иностранного производства, в основном Airbus и Boeing, и на российские самолеты Superjet с иностранными двигателями и прочим оборудованием. Речь идет примерно о 800 лайнерах, из них примерно 300 – Airbus и немногим меньше – Boeing. После нападения России на Украину Запад ввел санкции, включающие запрет на продажу самолетов и запчастей к ним. Российские авиакомпании отказались вернуть владельцам находившиеся у них в лизинге самолеты иностранного производства. В результате сотни авиалайнеров лишены легального сервисного обслуживания. Министерство транспорта России подготовило программу развития, предполагающую, что до 2030 года авиаиндустрия страны произведет тысячу пассажирских самолетов – на замену иностранных. Непонятно, однако, насколько выполнимы эти планы, и главное, на чем смогут летать россияне в ближайшее время. Американский авиаэксперт, управляющий директор консалтинговой компании AeroDynamic Advisory Ричард Абулафиа в интервью Радио Свобода описывает возможное будущее российской гражданской авиаиндустрии и сравнивает ситуацию с Ираном, который продолжал эксплуатировать самолеты западного производства, находясь много лет под санкциями.

Россияне и война в Украине - от отрицания до чувства вины. Что в действительности поддерживают российские сторонники войны в Украине, что может изменить отношение россиян к войне. рехзультаты опроса, который будет обнародован американской исследовательской организацией Центр анализа европейской политики нью-йоркский корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин обсуждает с сотрудницей центра Натальей Савльевой. Это фрагмент подкаста Американские вопросы.

Экономист, профессор Чикагского университета Константин Сонин считает, что высокопоставленные сотрудники министерства экономики и Центрального банка России долждны осозновать губительность войны для экономики страны. Сонинсчитает, что экономисты в правительстве и ЦБ должны покинуть свои должности, потому что иначе работают на войну. Вскоре после ее начала Сонин, в частности, разговаривал с первым заместителем главы Центробанка Ксенией Юдаевой, своей давней знакомой, выходцем из тех же научных кругов, что и Сонин. В разговоре, который подробно описан "Медузой", Сонин, по его словам, пытался убедить Юдаеву уволиться, а та в ответ сказала, что ее и Набиуллиной уход из ЦБ может привести к катастрофе в экономике. Объяснение, почему Юдаева, как Набиуллина и другие, не уходит, по мнению Сонина, в том, что позиции, которые они занимают, – самые главные их позиции в жизни.