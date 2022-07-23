США выделили очередной пакет военной помощи Украине

В пятницу Пентагон объявил о выделении Украине очередного пакета военной помощи объемом 270 миллионов долларов.

В рамках этого пакета Украина получит 4 реактивные системы залпового огня HIMARS, до 580 беспилотников-камикадзе Phoenix Ghost, 36 тысяч снарядов и ракеты для систем HIMARS. По словам представителя Совета по национальной безопасности Джона Кирби, это тот тип оружия, который необходим Украине, чтобы противостоять российской армии, имеющей превосходство в огневой мощи. "Президент Байден дал ясно понять, что мы будем продолжать поддерживать правительство и народ Украины столь долго, сколько потребуется", - подчеркнул Джон Кирби.

Как говорят западные представители, украинская армия очень эффективно использует западное высокоточное оружие, нанося удары по ключевым российским военным объектам, складам оружия. В среду ракетным ударом был поврежден стратегически важный мост через Днепр около Херсона, используемый российской армией для переброски войск и техники. По заявлению украинской стороны, удар был нанесен ракетами HIMARS. Россия несколько раз заявляла об уничтожении украинских систем HIMARS. Киев называет эти утверждения ложью.

С учетом последнего пакета размер военной помощи, предоставленной Украине администрацией Джо Байдена с начала российского вторжения в Украину, достиг 8 миллиардов 200 миллионов долларов. В мае Конгресс США выделил 40 миллиардов долларов на экономическую и военную помощь Украине.